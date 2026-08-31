Gasperini: "Koné può partire? Assolutamente no. Anche la proprietà non è d'accordo alle cessioni"

Dopo la vittoria contro il Lecce , Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa della situazione di Manu Koné , su cui è forte il pressing del Chelsea . Questo il suo commento: " Koné può partire? Assolutamente no . È una cosa mediatica, a me non ha mai parlato nessuno di uscite non solo di Koné, ma di nessun altro in questo momento, a poche... meno di 24 ore dalla chiusura del mercato. E so anche che la proprietà non è d'accordo con le vendite e poi non so chi si è presentato, perché anche di offerte ufficiali non ne abbiamo mai ricevute. Quindi anche questa è una cosa da smentire categoricamente ".

Gasperini: "Chi fa la Champions deve avere una rosa corposa. La proprietà..."

Gasp ha poi fatto il punto sul mercato in sala stampa: "Oggi in attacco su tre giocatori offensivi in campo, due ne avevamo in panchina. Chi fa la Champions deve necessariamente una rosa molto corposa, perché così se perdi qualcuno non subisci l’impatto. La proprietà ci sta mettendo l’impegno compatibilmente con quello che si può fare, non tanto negli acquisti ma nel taglio degli acquisti. Speriamo di completarci, se così non sarà faremo battaglia lo stesso. Questa stagione è una maratona, non uno sprint. Se mi aspetto uno o due colpi? Non lo so, me lo auguro, tutti stanno facendo il possibile dal diesse alla proprietà: il tempo è poco. L’anomalia resta di fare il mercato a campionato aperto e poi ci si affretta tutti a fare operazioni a tre giorni. È una follia queste date che non accetta nessuno".