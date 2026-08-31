Avviso ai naviganti: nel Mare dello Scudetto c'è la corazzata Roma

Da Lecce arriva un messaggio forte e chiaro: 8 gol nelle prime 2  giornate; lo scatenato Malen capocannoniere con 5 retil in 2 partite; a punteggio pieno con Inter, MIlan, Juve e Lazio ma prima per differenza reti, gioco spumeggiante: la squadra di Gasperini si batterà per il titolo
Xavier Jacobelli
Xavier Jacobelli

3 min

Pubblicato il 31.08.2026, 22:05

RomaLecceSerie AScudettomalenGasperini
RomaRoma Tutte le notizie sulla squadra

Cinque considerazioni in calce alla straripante vittoria romanista a Lecce.

Nel Mare dello Scudetto c'è la corazzata Roma

1) Dallo stadio di Via del Mare è arrivato un avviso ai naviganti forte e chiaro: nel Mare dello Scudetto avanza una corazzata ed è la Roma. 2) Siamo solo all'inizio, eppure i numeri parlano chiaro: 8 gol segnati nelle prime due giornate, nessuno al passivo, squadra a punteggio pieno con Inter, Milan, Juve e Lazio ma prima per differenza reti, rotazione dei titolari sempre più fluida.

 

Rodrigo Mora entra e segna al Lecce: primo gol con la maglia della Roma, la fotosequenza
Guarda la gallery

 

Lo scatenato Malen simbolo dei giallorossi

3) lI simbolo dei gasperiniani è lo scatenato Malen, capocannoniere con 5 gol in 2 partite, 20 reti nelle 21 gare ufficiali disputate sinora in giallorosso, stratosferica la media gol: 0,95. Soltanto Manfredini, sessantasei anni fa, aveva fatto meglio dell'ex Aston Villa nei primi due turni del torneo segnando due triplette, contro il Bari e l'Udinese. Ma la domanda è: chi fermerà il Tulipano d'Oro?

Serie A: la classifica aggiornata

 

Roma, ecco De Roon: il centrocampista sbarca a Fiumicino e ritrova Gasperini
Guarda la gallery

 

Dal mercato può arrivare l'ultima spinta

4) L'olandese è il solista, nonché il più grande affare dei Friedkin nei sei anni della loro gestione, tuttavia impressiona anche l'efficacia con la quale il collettivo ha assimilato il calcio di Gasperini in un anno di lavoro. A Lecce hanno brillato anche Ghilardi, Soulé e il diciannovenne Lulli, sempre più disinvolto e brillante; sontuoso Dybala, micidiale Mora, in campo dopo un'ora e lesto a firmare la prima marcatura giallorossa. 5) Se D'Amico completa il mosaico Gasp con le ultime due tessere indicate dall'allenatore, la corazzata filerà ancora più rapida della velocità di crociera che ha già raggiunto. Occhio a questa Roma.

Serie A: risultati, tabellini e calendario

Abbonati per continuare a leggere

Scegli l’abbonamento che fa per te e sblocca un mondo di contenuti esclusivi,
navighi senza interruzioni e scopri il piacere della lettura.

  • Basic

    € 19,99 Prezzo standardRisparmi il 50%

    9,99al mese
  • 5 contenuti al mese

  • Più scelto

    Plus

    € 29,9 Prezzo standardRisparmi il 33%

    19,99al mese
  • 10 contenuti plus al mese
  • Nessuna pubblicità

  • Best value

    Pro

    € 49,99 Prezzo standardRisparmi il 20%

    39,99al mese
  • Contenuti illimitati
  • Supporto prioritario