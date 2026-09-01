Koné al Chelsea, Gasperini fa muro e la Roma resiste: cosa è successo a Trigoria

Manu Koné resta alla Roma. I Friedkin, alla fine, sembrano decisi a resistere alla tentazione di cedere una pedina così preziosa della squadra a poche ore dalla fine del mercato. Gasperini non ha voluto sentire ragioni e lo ha fatto presente - in modo neppure troppo velato - a tutti: per lui Koné è imprescindibile. E il direttore sportivo D'Amico ha spalleggiato il proprio allenatore in questo. A maggior ragione dopo che la Roma ha iniziato la stagione con due vittorie, otto gol fatti e nessuno subito. Non solo: stadio esaurito, entusiasmo a mille, nessuno se l’è sentita di fare un’operazione del genere la mattina del 1° settembre. Nonostante la pressione del Chelsea.