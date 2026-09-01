Koné al Chelsea, Gasperini fa muro e la Roma resiste: cosa è successo a Trigoria

I Friedkin decisi a resistere alla tentazione. Il giocatore è al lavoro con i compagni e non ha mai chiesto la cessione
Chiara Zucchelli
Chiara Zucchelli

2 min

Pubblicato il 01.09.2026, 11:44 (Aggiornato il 01.09.2026, 13:23)

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Manu Koné resta alla Roma. I Friedkin, alla fine, sembrano decisi a resistere alla tentazione di cedere una pedina così preziosa della squadra a poche ore dalla fine del mercato. Gasperini non ha voluto sentire ragioni e lo ha fatto presente - in modo neppure troppo velato - a tutti: per lui Koné è imprescindibile. E il direttore sportivo D'Amico ha spalleggiato il proprio allenatore in questo. A maggior ragione dopo che la Roma ha iniziato la stagione con due vittorie, otto gol fatti e nessuno subito. Non solo: stadio esaurito, entusiasmo a mille, nessuno se l’è sentita di fare un’operazione del genere la mattina del 1° settembre. Nonostante la pressione del Chelsea.

Koné, cosa può succedere fino alla fine del mercato 

 Tutto finito, dunque? Stando a quanto risulta sì, Koné è a Trigoria e sta lavorando con i compagni impegnati ieri a Lecce. Però alla fine del mercato mancano comunque 10 ore: se il Chelsea dovesse rilanciare e spingersi a 70-80 milioni, scritti, con un’offerta ufficiale, cosa farebbe la proprietà? Per Gasperini e i tifosi non di sono dubbi, la parola finale passa a Dan e Ryan Friedkin. E al giocatore che, va detto, ad ora non ha mai chiesto la cessione.

 

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