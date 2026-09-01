Totti: "Roma da scudetto? C'è la possibilità per come è partita, ma non diciamo niente..."

"La Roma può lottare per lo scudetto? Da tifoso non rispondo, ma è partita col piede giusto". Così Francesco Totti ai microfoni di Sky. L'ex capitano dei giallorossi è a Firenze dove domani, mercoledì 2 settembre, prenderà parte alla sfida serale al Franchi tra Fiorentina All Stars e Operazione Nostalgia Legends in occasione del centenaraio del club viola. Ribadendo la linea della scaramanzia, Totti ha proseguito così nel commento sulla partenza sprint della Roma di Gasperini : "Siamo all'inizio, il mercato è chiuso e ora inizia il campionato vero. Spero che la Roma possa fare una grande corsa con Inter , Napoli e Juve per lottare fino alla fine, perché credo che la lotta sarà tra queste squadre. C'è la possibilità per come è partita, ma non diciamo niente".

La Fiorentina e i suoi grandi ex campioni. Una fiera rivale nella carriera di Totti : "Con Jovetic abbiamo parlato di calcio, ma non solo. Grande persona, grande giocatore. Per me potrebbe ancora giocare in Italia . Gli ho detto che se qualsiasi squadra dovesse prenderlo farebbe la sua figura. Il centenario della Fiorentina ? Non tutti possono giocare, siamo fortunati a esserci. Firenze come Roma ha sempre tifato per la maglia. Conosco l'amore che trasmettono ai giocatori. Il gol alla Fiorentina che ricordo con più piacere? Quello del duecentesimo o il duecentunesimo gol in Serie A , ora non ricordo bene quale fosse. Di certo un gol importante".

Roma, Totti sulla conferma di Koné e la coppia Malen-Dybala: "Se continuano così..."

Tornando sulla Roma, Totti ha aggiunto: "Koné è rimasto? Quando hai la fortuna di avere un allenatore che ti vuole c'è voglia di dimostrare, di fare bene. Noi avevamo un gruppo fantastico, ci vedevamo anche dopo gli allenamenti. Avevamo un unico obiettivo: ottenere un risultato unico. E siamo riusciti a centrarlo". Sui social impazza un paragone: "La coppia Malen-Dybala ricorda Batistuta-Totti e ci sono dei meme in giro? A Roma è facile essere portati alle stelle, ma anche alle stalle. Sono una coppia forte, che sta dimostrando il propri valore. Due giocatori straordinari. Se continuano così possono cambiare foto i tifosi anche se Malen non ha i capelli di Batistuta e Dybala, invece, è simile a me. Ci può stare, dai (ride)".

Totti sull'addio di Messi all'Argentina: "Extraterrestre, ma c'è sempre un inizio e una fine"

Chiusura sull'addio di Messi alla nazionale argentina: "C'è sempre un inizio e una fine, ma quando lascia un extraterrestre è un momento particolare. Ai Mondiali ha fatto qualcosa di incredibile, il suo dono lo rende diverso da tutti gli altri. Può giocare fin quando vuole, è sempre un piacere vederlo, è un'icona del calcio".