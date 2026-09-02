D'Amico diretta, segui la conferenza stampa del direttore sportivo della Roma

17:05

"Quando sono arrivato ho trovato una grande società"

"Il mio arrivo a Roma è nato quando l'Atalanta mi ha comunicato l'esonero. Ho incontrato Ryan Friedkin, ho trovato una grande società con grande disponibilità che però con l'agreement riduce la loro voglia di poter fare. Hanno investito, ci sono sempre stati vicini. Entrare in corsa per un dirigente, capire determinati meccanismi, è servito tempo per conoscerci e per capire come migliorare i limiti che abbiamo. A volte possiamo fare cose diverse ma con il tempo metteremo tutto a posto".

17:03

D'Amico risponde stizzito: "Chiederò se sono io l'uomo mercato"

D'Amico continua rispondendo stizzito: "Se non fossi responsabile non sarei qui. Io dovrei interpretare questa domanda su consiglieri di mercato ecc. Sono io l'uomo mercato? Mi fai sorgere un dubbio, lo chiederò".

17:02

"Pellegrini come Celik? Mai avuto dubbi sul rinnovo. Per il turco era tutto fatto poi..."

"Ho temuto che Pellegrini potesse fare la fine di Celik? No. Pellegrini è stato il primo giocatore con cui ho parlato appena sono arrivato: è attaccato alla maglia e alal città, e il dubbio non mi è mai venuto. uguale con Dybala, Cristante e Mancini. Celik è stato un caso particolare, era al Mondiale ed è stata complicata la comunicazione. Era praticamente chiuso il rinnovo e poi ha deciso di andare alla Juve".

17:00

"Da quando sono arrivato mi sono sentito ogni giorno con il mister"

"Dalla Uefa sapevamo i nostri obiettivi. Durante il mercato si cambiano le strategie, può aumentare il costo di un giocatore ecc. Non è solo uan questione di acquisto sugli accordi con la Uefa: c'è il monte ingaggi e altre questioni difficili da spiegare oggi. Ci sono tanti cambiamenti che dobbiamo essere in grado di affrontare". D'Amico poi prosegue: "La catena di comando? C'è una proprietà, una direzione sportiva e un allenatore. Da agosto c'è la figura del Ceo e c'è grande condivisione, nelle uscite e nelle entrate. Da quando sono arrivato ogni giorno ci siamo visti con il mister e la proprietà, funziona come in tutti i club. Scelte condivise, confronti e poi si esce compatti sulla decisione".

16:57

D'Amico racconta la situazione Chelsea-Koné: "Nessun ultimatum di Gasperini"

Il ds D'Amico ha parlato anche della questione dell'ultimo giorno di mercato ta il Chelsea e Koné che ha tenuto tutti col fiato sospeso: "Ci sono stati dei contatti, ma formativi. Noi abbiamo acquistato sei calciatori e in quei sei ci sono offerte ufficiali. Ci sono stati sondaggi ma mai un'offerta ufficiale. Ho letto che ci sarebbe stato un out out del mister, con le sue dimissioni, ma è una ricostruzione fantasiosa. Due settimane fa dissi che sarebbe stato difficile, quasi improbabile, avere una cessione definitiva a poco dalla fine del mercato. Di sondaggi se ne fanno tanti, ma non vuol dire rifiutare offerte o out out. È stato immaginato qualcosa che non è successo".

16:55

"Numericamente siamo leggermente corti, manca un giocatore"

"Le competizioni sono tre, le difficoltà aumentaranno con la Champions che porterà un dispendio fisico e mentale importante. Numericamente siamo leggermente corti, ma siamo convinti che con un bel lavoro potremmo arrivare al mercato di gennaio per individuare qualche altro profilo. Realisticamente un giocatore manca".

16:53

D'Amico sull'esterno sinistro: "C'è Rodrigo Mora"

D'Amico è inetrvenuto sulla questione dell'esterno offensivo mancino: "Quando sono arrivato con il mister era rinforzare il reparto offensivo, ed erano quelle le richieste. Le priorità vanno contestualizzate: si iniziano tante trattative, quelle che termini velocemente ma anche altre. Non abbiamo spostato nessun tesoretto sull'attaccante. C'è Rodrigo Mora, ha caratteristiche diverse ma lo immaginiamo in quel ruolo. Vero che fino ll'ultimo abbiamo cercato giocatori con altre carattertistiche, più fisiche. Noi abbiamo pensato a rinforzare la squadra. Tutti gli altri arrivati li volevamo e che erano in programma che arrivassero".

16:50

"Soddisfatto della riconferma del gruppo storico"

"La soddisfazione o no la valuteremo a fine anno. Saranno le partite a dire cosa abbiamo fatto di buono e meno buono. Sono contento che al mio arrivo abbiamo acquistato 4 giocatori che lo scorso anno sono stati protagonisti del ritorno in Champions, i vari Dybala, Pellegrini, Cristante, Mancini. Dybala e Pellegrini erano senza contratto, Cristante e Mancini erano in scadenza. magari nella passata gestione c'erano idee diverse, ma quelli sono stati acquisti importante, sono il nucleo storico e li ringrazio perché si sono messi a disposizione per rimanere alla Roma. Felici di tutti quelli che sono arrivati, che sono giocatori con grande motivazione, che hanno scelto la Roma. Ci sono stati tanti altri che hanno scelto la Roma, ma che poi per vari fattori non si sno concretizzati. Ho sentito spesso parlare di rifiuto della Roma, ma in pochissimi l'hanno fatto, anche giocatori importanti".

16:48

Inizia la conferenza stampa di D'Amico

Inizia la conferenza stampa di Tony D'Amico: "Ci tenevo a conoscervi e salutarvi prima ma vi ringrazio della comprensione. Sono arrivato in pieno mercato e sono stato travolto. Vi ringrazio per la vostra pazienza". Poi la domanda sul Fair Play Finanziario: "Più che bloccati sapeamo i nostri paletti. Durante le trattative ci siamo dovuti rinventare per terminare le operazioni. Sapevamo gli obiettivi e in parte ci siamo riusciti: abbiamo abbassato il monte ingaggi del 15%. L'agreement è particolare, a tempo debito la società spiegherà quello che potrà succedere".

16:40

I numeri top della Roma

Si gioca e si segna di più, numeri top della Roma e le difese di Lazio e Juve: cosa è successo nei primi 180' di Serie A. Sei a punteggio pieno dopo 2 turni: in Italia non accadeva da 72 anni. Aumentano le reti e il tempo effettivo. LEGGI L'APPROFONDIMENTO

16:30

Tra un quarto d'ora il via alla conferenza stampa di D'Amico

Tra un quarto d'ora il direttore sportivo della Roma, Tony D'Amico, sarà a disposizione dei giornalisti e pronto a rispondere a tutte le domande sul calciomercato dei giallorossi.

16:25

Roma-Atalanta, fischierà Colombo

Intanto, sono state rese note le designazioni arbitrali per la terza giornata di Serie A: Roma-Atalanta è stata affidata a Colombo. LEGGI TUTTO

16:20

Le ultime ore del mercato della Roma

Leweling sfuma in extremis ma a Gasperini restano i big: le ultime ore del mercato della Roma. Per la terza sessione di mercato di fila il club non è riuscito a consegnare a Gasp l’attaccante esterno che si aspettava. Respinto l’assalto del Chelsea per Koné. LEGGI TUTTO

16:15

Roma, conferenza stampa D'Amico: tutto pronto a Trigoria

Tra mezz'ora prenderà il via la conferenza stampa del direttore sportivo della Roma, Tony D'Amico.

Centro Sportivo Fulvio Bernardini - Roma