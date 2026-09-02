Roma, sospiro di sollievo per N'Dicka: escluse lesioni muscolari. Le condizioni di salute
Buone notizie per la Roma sul fronte N'Dicka. Il difensore ivoriano, fermatosi durante il riscaldamento prima della sfida contro il Lecce al Via del Mare, si era accomodato precauzionalmente in panchina senza prendere parte alla gara. Gli accertamenti hanno escluso lesioni muscolari: si tratta soltanto di un’infiammazione. Contro il Lecce, nella seconda giornata di campionato, al suo posto era partito titolare Ghilardi.
N'Dicka in dubbio per l'Atalanta: l'idea di Gasperini
Gli esami effettuati in giornata hanno escluso qualsiasi lesione: per Ndicka si tratta soltanto di un affaticamento. La sua presenza resta però in dubbio in vista della prossima gara di campionato contro l’Atalanta. Gasperini potrebbe quindi affidarsi nuovamente a Ghilardi, schierato dal primo minuto contro il Lecce nel terzetto difensivo con Mancini e Hermoso davanti a Svilar.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS