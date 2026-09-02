Buone notizie per la Roma sul fronte N'Dicka. Il difensore ivoriano, fermatosi durante il riscaldamento prima della sfida contro il Lecce al Via del Mare, si era accomodato precauzionalmente in panchina senza prendere parte alla gara. Gli accertamenti hanno escluso lesioni muscolari: si tratta soltanto di un’infiammazione. Contro il Lecce, nella seconda giornata di campionato, al suo posto era partito titolare Ghilardi.