Greenwood e Guendouzi possono saltare la Roma in Champions: il Fenerbahce può pagare caro il caos con il Lione

Il Fenerbahçe trema, la Roma osserva e sorride. La sfida del 10 settembre si avvicina e sul club turco si addensa una nube che potrebbe pesare parecchio sull’inizio del prossimo turno di Champions. Nel mirino dell’Uefa sono finiti infatti Mattéo Guendouzi e Mason Greenwood , entrambi a rischio per la partita contro i giallorossi. Tutto nasce dai clamorosi episodi di Lione , dove il Fenerbahçe ha conquistato il successo nel turno preliminare contro la squadra allenata da Fonseca. Una vittoria che, però, ha lasciato dietro di sé una coda velenosissima : al termine della partita è scoppiata una rissa, con animi incandescenti e tensione alle stelle . A complicare ulteriormente la situazione sono stati proprio i due giocatori. Guendouzi e Greenwood hanno entrambi militato nell’Olympique Marsiglia, diventando così, inevitabilmente, vecchi rivali dell'OL. E a fine partita sarebbero stati visti dai tifosi mentre facevano gesti in favore del Marsiglia .

Il Fenerbahce prepara la difesa di Guendouzi e Greenwood

Una provocazione, agli occhi dei supporter e dei giocatori rivali, che avrebbe contribuito a far saltare definitivamente i nervi. Da lì la scintilla, poi l'esplosione: una rissa clamorosa che ora rischia di presentare il conto al Fenerbahçe. E il conto potrebbe essere salatissimo. L’eventuale assenza di due uomini come Guendouzi e Greenwood proprio contro la Roma cambierebbe inevitabilmente lo scenario della sfida del 10 settembre. Per i giallorossi, invece, sarebbe una notizia tutt’altro che sgradita. Il club turco ha confermato l'apertura del procedimento disciplinare da parte dell’Uefa, annunciando battaglia per difendere i propri giocatori e i propri interessi: «Dopo la rivincita del turno di playoff della Champions, l’Uefa ha avviato un processo disciplinare sul nostro club con i nostri calciatori Guendouzi e Greenwood. Il nostro club effettuerà le difese necessarie davanti ai consigli competenti al fine di proteggere i diritti e gli interessi dei nostri giocatori e del Fenerbahçe nel processo. Le informazioni, i documenti e le difese necessarie riguardanti il processo saranno presentati all’Uefa e gli sviluppi saranno meticolosamente seguiti dal nostro Club». Adesso la palla passa all’Uefa. Il Fenerbahçe prepara la sua difesa, Guendouzi e Greenwood aspettano di conoscere il proprio destino. E a Roma, inevitabilmente, si drizzano le antenne: il 10 settembre non è più soltanto una partita da preparare, ma anche una sfida che potrebbe cominciare con due assenze pesanti dall’altra parte.