La poltrona vibrante dopo i gol, la dieta e i pasti prima delle partite: Malen racconta i segreti che fanno impazzire Gasperini
Si scrive Donyell Malen, si legge gol. Per tutti i tifosi giallorossi a Roma ormai è diventato semplicemente Donny ma, soprattutto, è tra i migliori cannonieri ammirati ultimamente nel nostro campionato. In questo avvio di Serie A è già a quota cinque reti, tre nell'esordio all'Olimpico contro la Fiorentina e due in casa del Lecce, tanto per ribadire da subito che l'ex Aston Villa, nonostante l'estate e il Mondiale di mezzo, non ha dimenticato come si fa il mestiere di bomber. Da quando è arrivato da Gasperini, cioè dalla prima con la Roma contro il Torino il 18 gennaio scorso, fino ad oggi ha collezionato 22 partite tra coppe e campionato, 20 gol e 3 assist: ha una media realizzativa impressionante di quasi una rete a gara. Ha ribaltato la Roma, trasformandola in zona offensiva e affinando sempre di più la connessione con Paulo Dybala. Merito di Malen stesso, di Gasp, dell'ottimo inserimento nell'ambiente e anche di qualche piccolo segreto.
Malen tra sonno e alimentazione: "È un pacchetto completo"
Il sonno e la corretta alimentazione, anche Donny si affida a questa combo per rendere al massimo. Non scopriamo l'acqua calda, certo, ma la costanza nel rispettare uno stile di vita sano non è per nulla scontato. Richiede grande forza di volontà e dedizione in quello che si fa. "Otto ore di sonno, alimentazione senza glutine, molta acqua, vitamine, integratori di magnesio e bevande ricche di elettroliti. È un pacchetto completo, a volte non riesco a mantenerlo ma noto subito la differenza quando non lo faccio", ha spiegato Malen in una lunga intervista a Men's health, descrivendo le sue abitudini fatte di tanta attenzione ai dettagli.
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