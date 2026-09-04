La poltrona vibrante dopo i gol, la dieta e i pasti prima delle partite: Malen racconta i segreti che fanno impazzire Gasperini

Si scrive Donyell Malen, si legge gol. Per tutti i tifosi giallorossi a Roma ormai è diventato semplicemente Donny ma, soprattutto, è tra i migliori cannonieri ammirati ultimamente nel nostro campionato. In questo avvio di Serie A è già a quota cinque reti, tre nell'esordio all'Olimpico contro la Fiorentina e due in casa del Lecce, tanto per ribadire da subito che l'ex Aston Villa, nonostante l'estate e il Mondiale di mezzo, non ha dimenticato come si fa il mestiere di bomber. Da quando è arrivato da Gasperini, cioè dalla prima con la Roma contro il Torino il 18 gennaio scorso, fino ad oggi ha collezionato 22 partite tra coppe e campionato, 20 gol e 3 assist: ha una media realizzativa impressionante di quasi una rete a gara. Ha ribaltato la Roma, trasformandola in zona offensiva e affinando sempre di più la connessione con Paulo Dybala. Merito di Malen stesso, di Gasp, dell'ottimo inserimento nell'ambiente e anche di qualche piccolo segreto.