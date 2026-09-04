La Roma sorride, Dybala sta bene: Paulo verso una maglia da titolare

L'argentino si è allenato senza accusare dolore nè segnali di affaticamento: nessun allarme in casa giallorossa
Jacopo Aliprandi
Jacopo Aliprandi

2 min

Pubblicato il 04.09.2026, 19:10 (Aggiornato il 04.09.2026, 19:25)

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Niente di grave, Dybala sta bene. E questa è la prima, fondamentale notizia dopo la gestione dei carichi di lavoro di ieri e la seduta in palestra. Oggi la Joya ha risposto presente, allenandosi regolarmente con il gruppo nella rifinitura pre Atalanta, senza accusare problemi fisici né segnali di affaticamento. Dopo una seduta particolarmente intensa svolta mercoledì, ieri l’argentino aveva lavorato sulla gestione dei carichi insieme a Malen. Una scelta prudente, programmata, per dosare le energie alla vigilia di una sfida che la Roma vuole affrontare al massimo.

Dybala verso una maglia da titolare

Nessun allarme, dunque, soltanto attenzione e gestione. Domani Gasperini concederà alla squadra un’ulteriore sgambata di rifinitura prima del fischio d’inizio delle 20.45. E, al momento, l’orientamento del tecnico è chiaro: Dybala verso una maglia da titolare. La Joya sta bene, ha smaltito senza problemi il lavoro più intenso e adesso è pronta a illuminare la sfida contro l’Atalanta.

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