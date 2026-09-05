Dybala c'è: i convocati di Gasperini per Roma-Atalanta, la lista completa e l'esito della rifinitura

Paulo Dybala c'è. Come prevedibile, l'argentino è stato convocato per Roma - Atalanta di questa sera. Con lui anche Rensch e N'Dicka. Ieri sera i giocatori della Roma hanno dormito a casa, stamattina tutti a Trigoria: rifinitura, pranzo, riposo, merenda, partenza per lo stadio.

Come sempre quando ci sono le partite in notturna, Gasperini ha fatto allenare la squadra per provare formazione, schemi e sciogliere gli ultimi dubbi. Dybala si è allenato regolarmente ed è pronto sia per giocare dall'inizio sia per entrare in corsa. L'intenzione di Gasp è quella di metterlo dall'inizio con Mora e Malen ma solo dopo aver sentito anche il giocatore verrà presa una decisione definitiva.