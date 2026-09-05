Dybala c'è: i convocati di Gasperini per Roma-Atalanta, la lista completa e l'esito della rifinitura
Paulo Dybala c'è. Come prevedibile, l'argentino è stato convocato per Roma - Atalanta di questa sera. Con lui anche Rensch e N'Dicka. Ieri sera i giocatori della Roma hanno dormito a casa, stamattina tutti a Trigoria: rifinitura, pranzo, riposo, merenda, partenza per lo stadio.
Come sempre quando ci sono le partite in notturna, Gasperini ha fatto allenare la squadra per provare formazione, schemi e sciogliere gli ultimi dubbi. Dybala si è allenato regolarmente ed è pronto sia per giocare dall'inizio sia per entrare in corsa. L'intenzione di Gasp è quella di metterlo dall'inizio con Mora e Malen ma solo dopo aver sentito anche il giocatore verrà presa una decisione definitiva.
Roma - Atalanta, la lista dei convocati
Questa la lista dei convocati della Roma per la sfida contro l'Atalanta
Portieri: Svilar, De Marzi, Gollini
Difensori: Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, De Roon, Koné, Pisilli, Mora
Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Dybala, Arena
Come sta Dybala e le ultime news prima di Roma - Atalanta
La domanda, quindi, è: come sta Dybala? Gli esami strumentali non hanno rilevato nulla, il giocatore ha avvertito dopo Lecce un lieve risentimento muscolare ma sono due giorni che si allena senza problemi. Anzi, non sempre gradisce le voci sulle sue condizioni visto che comunque la gestioni dei carichi tra campo e palestra è sempre concertato con lo staff medico. Anche Rensch e N'Dicka stanno bene. Il primo non dovrebbe giocare, il secondo sì. Olimpico, in ogni caso, praticamente tutto esaurito: ad ora ci sono oltre 65mila spettatori previsto, qualche biglietto di Distinto Nord - Ovest (settore ospiti) è ancora disponibile. Tifosi dell'Atalanta? Sì, meno di 200. Saranno in un piccolo spicchio di Monte Mario Nord.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS