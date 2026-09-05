D'Amico: "Koné importante per noi. Alla Roma manca un rinforzo sulla fascia"

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Roma-Atalanta, il direttore sportivo del club giallorosso, Tony D'Amico, è tornato a parlare del mercato condotto nell'ultima sessione estiva, prima di proiettarsi esclusivamente al campo e ad una partita che lo vedrà tra gli ex di turno. Un calciomercato dinamico, che ha visto la Roma mancare solo un esterno offensivo nel rush finale, come confermato dallo stesso responsabile dell'area tecnica.

Roma, Tony D'Amico: "Lulli motivo d'orgoglio, Gasperini un maestro" Così il ds Tony D'Amico ai microfoni di Sky Sport nel pregara di Roma-Atalanta: "Rodrigo Mora più esterno? Con il tempo pensiamo possa dare una mano anche in quel ruolo lì, al momento il mister lo vede lì, poi siamo convinti che con il tempo possa darci una mano anche un po' più aperto. Lulli titolare? Motivo d'orgoglio, Emanuele sta affrontando questo momento con grande serenità. Dare il meglio con la sua serenità fa capire il valore del ragazzo, che ha avuto un suo percorso in tutto il settore giovanile, quindi grande motivo d'orgoglio. In questo il mister è un maestro, non vede carta d'identità, chi si allena meglio gioca. Siamo convinti ci possa dare grandi soddisfazioni".