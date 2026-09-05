Gasperini: "Vittorie così sono dei segnali". Poi si regala una battuta sulla camicia....

Non era facile battere l'Atalanta di Maurizio Sarri . Gian Piero Gasperini, nonostante un "legame indissolubile con i ragazzi con cui è passato tanti anni" è felice e soddisfatto. Sollevato perché "sarebbe stato difficile spiegare questa partita se avessimo perso". E invece è arrivata la terza vittoria stagionale, che consente alla Roma di volare nuovamente in testa alla classifica a punteggio pieno, alla pari dell' Inter di Chivu. "In queste partite attacchi, attacchi, spendi tanto e se prendi gol diventa difficile da rimontare - l'analisi di Gasperini -. Quando vinci così significa che il gruppo ci crede, tutto, fino alla fine. I cambi sono stati importanti, davanti ma anche dietro, Ghilardi e Balerdi. Loro partivano in modo pericoloso e questi due giocatori ci hanno aiutato. Noi siamo stati bravi, ma un po' meno cattivelli del solito. Alcuni tiri sono stati abbastanza lenti".

Malen è rimasto a secco, Castro anche ma è entrato benissimo : "Possono coesistere, vedremo strada facendo. Dopo la sosta avremo un calendario duro, con tante partite a settimane, ci sarà possibilità per tutti. Lui è entrato bene, Soulé benissimo, i cambi sono determinanti, ci danno un aiuto importante. E vincere così è un segnale, anche se non avessimo vinto però la prestazione sarebbe rim".

Gasperini: "Ci mancano due o tre giocatori"

Continua Gasperini: "Rispetto allo scorso anno ci mancano due o tre giocatori, la rosa non è da Champions, ma qualitativamente siamo cresciuti. Dybala? Era un po' affaticato, come Wesley, ma veramente il clima non aiuta, si spende tantissimo". Gasperini, in ogni caso, si gode la sua Roma e un gruppo sempre più compatto: "Stiamo mettendo in campo da tempo certe caratteristiche. Non finirò mai di elogiare questi ragazzi, raccontare di aver perso una partita così sarebbe stato davvero difficile. Basta vedere i punti. Dopo aver pareggiato siamo andati di slancio. La partita si è complicata nel primo tempo. Ederson ha fatto un gran gol. I subentrati hanno ristabilito equilibrio in difesa".

Conferenza stampa dopo Roma - Atalanta, cosa ha detto Gasperini

Poco dopo le interviste in tv, tolta la camicia bagnata ("mi hanno tirato l'acqua", racconta con il sorriso), in sala stampa Gasperini ha aggiunto: "Ci mancava un po' di freschezza, siamo più bravi nell'ultimo passaggio, il tiro partiva sempre un po' sporco e quindi ho cambiato. Castro ha preso un palo e una traversa, siamo tornati ad essere pericolosi. L'Atalanta sta modificando molto, sono convinto che faranno un grande lavoro, la squadra è forte e hanno fatto un grande mercato".

A proposito di mercato, Gasperini ribadisce: "I giocatori che sono arrivati alla fine saranno pronti dopo la sosta, avremo un calendario molto fitto per tante settimane e avremo la possibilità di ruotare i giocatori. Sarà fondamentale, abituatevi ad avere cambi continui, abbiamo una rosa che ci permette di variare senza subire dei cali". E allora, visto che giovedì si gioca in Turchia col Fenerbahce e poi lunedì a Torino, la sensazione è che le rotazioni inizieranno subito.