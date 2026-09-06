Roma, un tris nel destino: Soulé come El Shaarawy, il gol nel finale e l'abbraccio di Gasperini

Tre vittorie di fila in campionato nelle prime tre giornate: alla Roma non succedeva dalla prima stagione di Mourinho. Anche allora la terza arrivò in una partita decisa in extremis, contro il Sassuolo, con il gol del 2-1 firmato da El Shaarawy al novantesimo. Stavolta il copione ha cambiato interpreti ma non finale. A prendersi la scena è stato Soulé, entrato e subito decisivo con assist e gol, trascinando la rimonta nel momento più delicato.

La corsa di Mourinho e l'abbraccio di Gasperini

I due episodi sono davvero molto simili. Come il "Faraone", anche l'argentino è volato sotto la Curva Sud per esultare dopo la rete decisiva nel finale, con la squadra che è impazzita di gioia dietro di lui. Tra le due scene, la differenza più evidente è stata quella del tecnico. Mentre Mourinho scattò anche lui verso i tifosi con una corsa che è rimasta memorabile, Gasperini si è fermato in campo, nei pressi del calcio d'angolo, restando con il suo staff e abbracciando infine Hermoso. Copione molto simile, interpreti diversi.