Percassi insulta D'Amico: cosa è successo dopo Roma-Atalanta, il retroscena e la ricostruzione

ROMA - Un finale folle allo stadio Olimpico, dove l'Atalanta di Maurizio Sarri era avanti 1-0 fino all'89' grazie alla rete segnata in avvio di ripresa da Ederson ma si è vista rimontare dall'entusiasmante Roma del grande ex Gian Piero Gasperini, capace prima di pareggiare con Hermoso e poi di effettuare il sorpasso nel recupero con Soulé. Epilogo da sogno per il popolo giallorosso, beffa da incubo per la Dea dell'amministratore delegato Luca Percassi che al termine del match se l'è presa con Tony D'Amico, ex direttore sportivo dei nerazzuri e ora di stanza a Trigoria.

Percassi insulta D'Amico dopo Roma-Atalanta: la ricostruzione

Al triplice fischio dell'arbitro Colombo il dirigente atalantino, che è anche vicepresidente della Lega di Serie A, non ha trattenuto la sua rabbia e stando a quanto riportato da diversi testimoni ha iniziato a insultare pesantemente D'Amico. Nessuna replica da parte del diesse della Roma, seguito però da Percassi fino al parcheggio all'ingresso della tribuna Monte Mario, tanto che è stato necessario l'intervento del servizio di sicurezza per riportare la situazione alla calma.

Le ruggini estive e lo sbarco a Trigoria del direttore sportivo

Ruggini che arrivano da lontano quelle tra Percassi e la Roma, scelta due stagioni fa dal tecnico Gian Piero Gasperini come sua nuova sfida dopo il ciclo d'oro all'Atalanta. E a raggiungerlo quest'estate a Trigoria è stato proprio D'Amico, che era però stato 'bloccato' per settimane da Percassi nonostante a Bergamo fosse già arrivato Giuntoli come suo sostituto. Un tira e molla che, alla fine, non ha impedito comunque al dirigente di sbarcare in giallorosso e di vincere la sua prima sfida da ex.