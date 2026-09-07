Perché Gasperini non è andato sotto la Sud dopo il gol di Soulé: quella pazza corsa interrotta da Fumagalli

ROMA - Nella baraonda qualcuno si è perso Gasperini. Era anche lui sotto la curva? E se no, dove stava? La verità che le telecamere non hanno colto fino in fondo non è sfuggita ai tifosi: nei loro video dalle tribune diventa chiara la dinamica della situazione successiva al gol di Soulé. Gasperini è scattato come un fulmine per andare ad abbracciare i suoi ragazzi, tutti indirizzati verso la Sud, ma nel momento della partenza dai blocchi un suo collaboratore lo ha placcato da dietro.