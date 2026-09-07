Gasperini e la legge dei grandi numeri: perché la Roma è già una squadra totale

ROMA - Qualche studioso scomoderà la scala Richter per misurare il boato dell’Olimpico dopo il gol di Soulé. Chi era allo stadio sabato sera potrà confermarlo: a un certo punto hanno avuto tutti la sensazione che la terra sotto i piedi stesse tremando, non solo quelli che nella baraonda della curva si sono ritrovati qualche fila più giù rispetto al proprio posto originale, scaraventati da una “scossa” di passione. La materia per sismografi appassionerà certamente poco il popolo giallorosso, che ironicamente (o forse no) già canta in coro “Vinceremo il tricolor!”, ma le oscillazioni prodotte dai ragazzi di Gasperini in queste prime tre partite di campionato non sono delle semplici vibrazioni traducibili in un grafico. La Roma nei 270’ in cui ha dominato Fiorentina, Lecce e Atalanta è stata in grado di avvicinare placche calcistiche distanti fino a farle combaciare senza movimenti stridenti: il gol e i contrasti, la pressione alta e il dribbling, il possesso palla e i cross. Più che una tattica, è una rivoluzione tellurica del modo di intendere il gioco gasperiniano.

Roma Roma, è qui la festa: l'Olimpico impazzisce con Gasperini e la squadra. È delirio sotto la curva Sud Guarda la gallery La forza della Roma nei numeri C’è la miglior versione di una squadra di GPG nei dati che stiamo per elencarvi, la sintesi forse ideale tra lo spettacolo e l’efficacia, tra la verticalità e una complessa manovra di aggiramento delle linee. Perché la Roma affonda come non ha mai affondato prima, ma sa pure essere paziente nelle scelte, muovere il pallone da destra a sinistra, cercare i pertugi sulle fasce e gli spazi fra i corridoi. Sabato, per la prima volta, è andata sotto nel punteggio e dopo aver sprecato l’inverosimile tra errori di mira e parate di Carnesecchi ha avuto la lucidità di continuare a costruire la sua trama, senza perdere il filo. In tre partite i giallorossi non hanno solamente segnato 10 gol: hanno anche tirato 71 volte, di cui 26 in porta. Contro l’Atalanta il pallottoliere delle conclusioni è addirittura schizzato a 39. Da quando esiste la Serie A a 20 squadre, cioè dal 2004-05, i giallorossi hanno registrato più tiri in un singolo incontro solamente contro il Venezia nel maggio del 2022: furono 46 in quel caso.