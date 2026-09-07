Grave incidente prima di Roma-Atlanta: vigile della scorta si schianta contro un'auto

L'agente, alla guida di una motocicletta, dopo l'impatto è stato trasportato in ospedale in ambulanza

2 min

Pubblicato il 07.09.2026, 10:08

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Un agente della Polizia Locale è stato ferito prima di Roma-Atalanta. Il fatto è accaduto sabato 5 settembre: l'agente, impegnato nella scorta al pullman della squadra giallorossa diretto verso lo stadio Olimpico per la partita contro i nerazzurri di Sarri, vinta per 2-1 dagli uomini di Gasperini, è rimasto ferito in seguito a uno scontro con un'automobile.

Agente della scorta della Roma ferito: la dinamica

Il fatto è accaduto lungo via Ubaldo degli Ubaldi, all'incrocio con via Pieralice, all'altezza del centro commerciale Aura. L'impatto tra l'automobile e la moto dell'agente è terminato con quest'ultimo a terra. Immedietamente bloccata la circolazione, con anche il pullman della Roma costretto a fermarsi per permettere di verificare l'accaduto alle forze dell'ordine e prestare le prime cure all'agente rimasto a terra.

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L'agente è stato trasportato in Ospedale

L'uomo, 63 anni, è stato trasportato in ambulanza in codice rosso all'ospedale San Camillo, ma non risulta in pericolo di vita. La motocicletta è stata quindi rimossa dalla strada per permettere il ripristino della circolazione e quindi al pullman della Roma di raggiungere lo stadio Olimpico.

 

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