Soulé splende dopo un’estate in bilico: il gruppo e Gasperini sono con lui

ROMA - Si può restare per tre mesi nel vortice del mercato e trenta secondi nell’epicentro di un abbraccio. Una cosa non cancella l’altra, ma la seconda è una risposta - parecchio umana - a tutto quello che disumanamente può aver vissuto un ragazzo finito nel bersaglio di critiche feroci per delle semplici voci di mercato. Per diversi giorni, alla fine di giugno, nell’ambiente è passato il messaggio che Soulé fosse l’ostacolo principale al piano plusvalenze della Roma e che la sua permanenza complicasse certi piani. Ma Soulé non ha ricevuto offerte vere né dall’Arabia né dalla Premier (solo sondaggi, come quelli del Dortmund) e ha sempre fatto sapere che sarebbe rimasto volentieri, se glielo avessero concesso. Si sentiva dentro al progetto di Gasperini, l’allenatore che nella passata stagione lo ha schierato per 34 partite di fila tra campionato e coppe prima dello stop per la pubalgia.

Serie A Pagelle Roma-Atalanta: Soulé il migliore, Hermoso croce e delizia. Carnesecchi un muro Guarda la gallery La svolta di Soulé L’abbraccio gliel’hanno dedicato i compagni, sabato sera, dopo la sfida all’Atalanta. Mati aveva appena segnato la rete della vittoria dopo l’assist su calcio d’angolo per Hermoso. Un uno-due spaziale che ha ribaltato l’inerzia di una partita stregata. Dribbling, sterzata, movimento per rientrare sul sinistro e palla all’angolino: il 2-1 è un condensato di tecnica e personalità che meritava una celebrazione collettiva. Se il calcio «è dubbio costante e decisione rapida», come sosteneva il suo illustre concittadino Osvaldo Soriano, sublime penna di Mar del Plata, Soulé lo incarna nell’essenza più intima. Una scena conferma quanto lui aspettasse una svolta: al triplice fischio ha alzato le braccia al cielo mentre l’amico Dybala gli correva incontro per ringraziarlo; poi è arrivato capitan Cristante, subito dopo Malen e ancora tutti gli altri; Molina addirittura gli è saltato addosso, Svilar lo ha preso da una parte per sussurrargli qualcosa all’orecchio e Mancini, per finire, col braccio attorno al collo lo ha stretto forte in un gesto fraterno. In quel momento è uscita per l’ennesima volta l’anima del gruppo. Con un messaggio chiaro: chi tocca uno di noi, tocca tutti noi. Soltanto Gasp, dopo Mourinho, è stato capace di creare un’alchimia simile.