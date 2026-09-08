Gasperini vuole il record: il filotto del destino della Roma, dalla rimonta Champions al primo posto

ROMA - Il filotto lega due mondi apparentemente distanti eppure in continuità tra loro, dentro un percorso di crescita che ha già proiettato la Roma nell’élite del calcio italiano. Dalla 34ª giornata del 2025-26 alla 3ª del 2026-27 i giallorossi hanno sempre e solo esultato: contro Bologna, Fiorentina, Parma, Lazio e Verona per chiudere in rimonta la scorsa stagione - 13 gol fatti, solo 2 subiti, entrambi nel successo epico e in rimonta di Parma -, poi di nuovo con la Viola, con il Lecce e con l’Atalanta per inaugurare la nuova annata con altre 10 reti segnate e giusto una subita. Se questo a cavallo di due annate distinte fosse un piccolo campionato, la Roma lo dominerebbe con 24 punti, al primo posto in classifica partendo dal quinto, e con la bellezza di 25 gol realizzati e 3 subiti. Un autentico dominio sulla Serie A, fortificato dal fatto che in queste otto partite i giallorossi hanno affrontato sette avversari diversi e in qualche caso anche agguerriti, come la Lazio nel derby di maggio, le due sfide alla Fiorentina (la prima volta era in corsa per la salvezza, la seconda debuttava da regina del mercato senza sapere di andare incontro a un destino oscuro) e i big match con Bologna (che aveva eliminato la Roma dall’Europa League) e Atalanta (dal 2015 solo una vittoria all’Olimpico prima di sabato, nel 2022).