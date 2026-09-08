Roma, è grigia la terza maglia: il significato e da quando si potrà comprare

Antico e moderno si fondono. Adidas e la Roma hanno svelato ufficialmente la nuova terza maglia per la stagione 2026/27. Un kit che si trasforma in un vero e proprio manifesto identitario, pensato per rappresentare una presenza stabile, solida e sicura nel panorama calcistico. Il cuore del progetto stilistico ruota attorno alla Fides romana, la storica virtù che per i latini racchiudeva i valori imprescindibili di lealtà, fiducia e unità. Questo legame ideale si riflette sia nella trama del tessuto, ma unisce simbolicamente la squadra che scende sul campo di gioco e i tifosi che la sostengono sempre dagli spalti.

Roma, è grigia la terza maglia A sottolineare questa continuità valoriale, la divisa si presenta in un'elegante tonalità grigio scuro, scelta appositamente per far risaltare e incorniciare i tradizionali dettagli giallorossi. Al centro del petto campeggia lo Stemma della Tradizione affiancato dal logo Adidas, incastonati in una trama ricca di dettagli progettata per dare massimo risalto ai simboli del club. I dettagli con le iconiche sfumature storiche rifiniscono anche le maniche e culminano sul retro del collo con l'incisione del motto “Lotta con il cuore”, celebre incitamento che riprende uno storico coro della tifoseria capitolina. I tessuti sono leggi per garantire comfort e libertà di movimento, inoltre è stata utilizzata l'innovativa tecnologia Adidas CLIMACOOL+.