Roma, niente sponsor sulla maglia col Fenerbahçe
Per il debutto in Champions al suo posto comparirà il logo di un’iniziativa benefica
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ROMA - La Roma è pronta a tornare sul grande palcoscenico della Champions. Il debutto sarà in trasferta contro il Fenerbahce, a Istanbul, dove Dybala e compagni scenderanno in campo però con una maglia rossa diversa dal solito. A causa della normativa turca, infatti, sulla divisa non potrà comparire il logo di Eurobet.Live, main sponsor del club, legato al settore delle scommesse. La Roma ha però trasformato il vincolo in un’occasione dal forte valore simbolico: al posto dello sponsor comparirà il logo di un’iniziativa benefica. Una maglia speciale, dunque, per una notte speciale. La Roma torna in Champions e lo fa portando in campo anche un messaggio che va oltre il calcio.
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