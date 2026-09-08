Roma, ecco il ricorso per il divieto di trasferta a Torino

La Roma alza la voce e prova a riaprire la porta chiusa ai suoi tifosi. Il club giallorosso ha annunciato il ricorso contro il divieto di trasferta imposto in occasione della sfida di lunedì prossimo contro il Torino , in programma alle 18.30 all'Olimpico Grande Torino. Una partita che rischia di perdere una parte importante del suo colore, quella del popolo romanista, costretto ancora una volta a fare i conti con una restrizione che limita la possibilità di seguire la squadra lontano da casa. La disposizione è netta: divieto assoluto di vendita dei biglietti in tutti i settori dello stadio ai residenti nella regione Lazio.

L'eccezione per i possessori della Tessera del Tifoso

C'è soltanto un'eccezione, ma con un'altra pesante limitazione: il Settore Ospiti è accessibile esclusivamente ai possessori della Fidelity Card, la Tessera del Tifoso della Roma. E anche in questo caso arriva la clausola più dura: sono tassativamente esclusi i residenti nella provincia di Roma. Per loro non ci sarà alcuna possibilità di entrare allo stadio, indipendentemente dal settore scelto. Una stretta che colpisce direttamente una fetta enorme del tifo romanista proprio alla vigilia di una trasferta di campionato. E la Roma ha deciso di non restare a guardare. Ieri il club ha annunciato il ricorso, provando a contestare il provvedimento e a restituire ai suoi sostenitori la possibilità di essere al fianco della squadra.