Torino-Roma, divieto di trasferta: stop ai biglietti per i residenti nella Capitale

Limitazioni alla vendita dei biglietti per Torino-Roma, in programma il 14 settembre allo stadio Olimpico Grande Torino: è questa la decisione del prefetto di Torino, Donato Cafagna, che ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti della Capitale. Per il settore ospiti potranno acquistare i biglietti soltanto i sottoscrittori del programma di fidelizzazione dell'As Roma residenti nelle altre province. Decisione difinitiva visto che la Roma non è riuscita a presentare ricorso contro il divieto di trasferta imposto.

Cosa era successo l'ultima volta Cosa era successo lo scorso 18 gennaio? Quella domenica, alle 18, si giocava Torino-Roma allo stadio Olimpico Grande Torino e poche ore prima dell'inizio della partita si registrarono degli scontri tra alcuni romanisti e i tifosi della Fiorentina: i primi erano diretti a Torino, i secondi a Bologna per il derby dell'Appennino. La rissa avvenne in autostrada all’altezza del chilometro 195, sulla corsia di emergenza in direzione Ancona.