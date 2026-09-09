Torino-Roma, divieto di trasferta: stop ai biglietti per i residenti nella Capitale

La decisione arriva dal prefettto Donato Cafagna: ecco chi potrà acquistare il tagliando nel settore ospiti

2 min

Pubblicato il 09.09.2026, 16:00 (Aggiornato il 09.09.2026, 17:30)

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Limitazioni alla vendita dei biglietti per Torino-Roma, in programma il 14 settembre allo stadio Olimpico Grande Torino: è questa la decisione del prefetto di Torino, Donato Cafagna, che ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti della Capitale. Per il settore ospiti potranno acquistare i biglietti soltanto i sottoscrittori del programma di fidelizzazione dell'As Roma residenti nelle altre province. Decisione difinitiva visto che la Roma non è riuscita a presentare ricorso contro il divieto di trasferta imposto.

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Le misure per Torino-Roma

È stata inoltre disposta l'incedibilità dei titoli d'ingresso. Il provvedimento, adottato in adesione alle determinazioni del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, è stato deciso per ragioni di ordine e sicurezza pubblica dopo gli incidenti avvenuti prima della partita dello scorso 18 gennaio, per i quali risultano denunciati tifosi romanisti e torinisti.

Cosa era successo l'ultima volta

Cosa era successo lo scorso 18 gennaio? Quella domenica, alle 18, si giocava Torino-Roma allo stadio Olimpico Grande Torino e poche ore prima dell'inizio della partita si registrarono degli scontri tra alcuni romanisti e i tifosi della Fiorentina: i primi erano diretti a Torino, i secondi a Bologna per il derby dell'Appennino. La rissa avvenne in autostrada all’altezza del chilometro 195, sulla corsia di emergenza in direzione Ancona.

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