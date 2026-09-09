Hermoso prima di Fenerbahce-Roma: "Gasperini ha portato la mentalità, a Istanbul per far bene in Champions"
Tutto pronto per l'esordio stagionale della Roma in Champions League. Dopo sette anni i giallorossi tornano protagonisti sul palcoscenico più importante d'Europa e alla prima giornata della League Phase affrontano il Fenerbahce a Istanbul. Alla vigilia, Mario Hermoso ha presentato la partita. "Abbiamo bisogno anche noi di giocare ogni tre giorni. Siamo in Europa e per noi è importante giocare questo tipo di partite", ha affermato l'ex Atletico Madrid ai microfoni di Sky Sport. "Vogliamo fare bene. Le migliori sqadre giocano questa competizione e bisogna fare una grande stagione per arrivare qui. Siamo felici e abbiamo la volontà di iniziare bene qui a Istanbul".
Roma, le parole di Hermoso
Il difensore prosegue: "Il calcio di Gasperini è adatto allo stile europeo. Quello è il messaggio del mister, con un calcio di pressione e intensità, da notti europee. Noi vogliamo arrivare e vedere come troviamo le soluzioni applicando quello che ci dice il mister in ogni allenamento. La Roma è in crescita".
"Vogliamo dare continuità a quanto stiamo facendo in campionato"
Uno sviluppo dovuto al lavoro fatto nella scorsa stagione da Gian Piero Gasperini: "Quando è arrivato il mister ha messo dentro ognuno di noi la mentalità per raggiungere un livello alto. Abbiamo avuto una crescita dall'anno scorso a quest'anno. Tutti i miei compagni sono molto felici di come gioca la squadra, in campionato tanto quanto in Champions. Vogliamo dare continuità a quello che stiamo facendo in Serie A e anche qua".
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