Nessun esame per Koné: le condizioni dopo Fenerbahce-Roma
Dopo aver abbandonato il terreno di gioco al minuto 53 per un problema al ginocchio, Manu Koné è stato preso in consegna dallo staff medico della Roma, in vista del prossimo weekend di campionato. Il francese verrà valutato giorno per giorno per il fastidio al ginocchio. Non sono previsti accertamenti in queste ore.
Koné in dubbio per Torino-Roma: niente accertamenti dopo il fastidio al ginocchio
Cauto ottimismo in casa Roma per le condizioni di Manu Koné, che non sarà sottoposto ad esami strumentali dopo essere uscito al 53' di Fenerbahce-Roma, partita terminata sul punteggio di 1-1. Al suo posto Niccolò Pisilli, che si candida per una maglia da titolare a Torino in caso di forfait del francese. Nel dopo gara di Istanbul, Gasperini si era soffermato anche sul problema accusato dal classe 2001: "Koné è uscito per un problema fisico. È mancato nella ripresa ma magari avremmo sofferto lo stesso. Nella ripresa la partita si è fatta più difficile, per poco non prendevamo un rigore. Non dipende solo da Koné anche perché Pisilli ha fatto bene ed è finalmente rientrato", parola di Gasp.
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