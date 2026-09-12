Balzaretti - Calvarese, botta e risposta tra aneddoti e retroscena: "Se lo fai di nuovo..."

“Sai Roma com’è e quella era una partita veramente importante. Ci sentivamo vittime di errori, eravamo toccati”. Così l'ex terzino dei giallorossi Federico Balzaretti, parlando dei giorni successivi a Juve-Roma 3-2 del 5 ottobre 2014. Ospite di Gianpaolo Calvarese, nella prima puntata di "Fischio Finale", l'attuale direttore sportivo del Marsiglia ha spiegato: “Ho assolutamente fiducia negli arbitri, ma in campo mi è capitato di dubitare. Ho fiducia nel sistema, non ho nessun dubbio. È come quando da calciatore ti dicono che hai perso per cacciare un allenatore: non esiste. Siamo nello stesso ecosistema, sia i calciatori sia gli arbitri. Giochiamo per la gente, il calcio è un prodotto che non rimane in campo. Le persone pensano che gli errori siano negativi, ma in realtà sono umani. Quelli più bravi sanno isolarsi, altri invece si lasciano condizionare dall’ambiente. Lo stesso vale per i calciatori”.