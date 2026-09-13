Malen a caccia di un record da pazzi: cosa succede se segnerà anche al Torino

ROMA - A Torino è cominciata la storia d’amore tra la Roma e Bobby Malen. E proprio a Torino, 239 giorni dopo, il centravanti olandese torna da protagonista assoluto, con il peso e il sorriso del bomber che ha cambiato volto all’attacco giallorosso. Una storia cominciata per l’intuizione di Gasp sul mercato e diventata, partita dopo partita, una certezza. Anzi, una sentenza. Al tecnico bastarono appena tre allenamenti per decidere di schierarlo titolare a Torino, il 18 gennaio scorso. A Malen, invece, servirono appena 26 minuti per far capire a tutti chi fosse. Esordio e gol, il primo capitolo di una cavalcata diventata strepitosa.