Malen a caccia di un record da pazzi: cosa succede se segnerà anche al Torino
ROMA - A Torino è cominciata la storia d’amore tra la Roma e Bobby Malen. E proprio a Torino, 239 giorni dopo, il centravanti olandese torna da protagonista assoluto, con il peso e il sorriso del bomber che ha cambiato volto all’attacco giallorosso. Una storia cominciata per l’intuizione di Gasp sul mercato e diventata, partita dopo partita, una certezza. Anzi, una sentenza. Al tecnico bastarono appena tre allenamenti per decidere di schierarlo titolare a Torino, il 18 gennaio scorso. A Malen, invece, servirono appena 26 minuti per far capire a tutti chi fosse. Esordio e gol, il primo capitolo di una cavalcata diventata strepitosa.
Malen, Roma-Torino è un cerchio da chiudere
Lunedì, sempre a Torino, si chiuderà il primo cerchio della sua avventura romanista fatta per ora 19 gol in 21 partite di campionato. Numeri impressionanti soprattutto se confrontati con il suo passato: prima della Roma aveva realizzato 19 reti in 74 partite, distribuite in due stagioni e mezzo. Oggi è il capocannoniere del campionato, il secondo miglior marcatore europeo da quando indossa la maglia giallorossa e il grande rimpianto dell’Aston Villa, che lo aveva lasciato partire per 27 milioni. Una valutazione raddoppiata in appena otto mesi.
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