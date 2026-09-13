La Roma cresce, i Friedkin gasati preparano il regalo per gennaio: il nome in cima alla lista farebbe impazzire i tifosi

ROMA - Tre vittorie in campionato e un pari in Champions conquistato nel catino infernale di Istanbul contro il Fenerbahçe . Ma oltre ai risultati c’è qualcosa che va ancora più in profondità: le risposte della squadra sul campo e quelle di Gasperini , ancora più convincenti nella costruzione della sua Roma. I giallorossi sono partiti forte, fortissimo. E anche i Friedkin non potevano essere più “gasati” di così.

I Friedkin gasati per la Roma

È proprio l’espressione scelta da John Galantic, il nuovo Ceo della Roma, a Istanbul per descrivere lo stato d’animo della proprietà. «I Friedkin sono silenziosi, avranno il loro stile ma sono veramente molto molto coinvolti e gasati anche a livello emotivo». Parole che raccontano una proprietà presente, partecipe, magari lontana dai riflettori ma tutt’altro che distante dalla squadra. L’emotività, del resto, si è vista anche in tribuna. Corbin Friedkin, fratello di Ryan, a Istanbul non ha nascosto nulla: ha esultato, sofferto, seguito la partita accanto alla dirigenza romanista, vivendo ogni momento della sfida. È sempre più dentro le dinamiche societarie, anche se continua a lavorare soprattutto sul Cannes, la squadra dei Friedkin in Francia. Il centro decisionale della Roma resta Ryan, al centro delle strategie del club. Il suo rapporto con Galantic è quotidiano, strettissimo. I due si sentono una decina di volte al giorno per parlare di tutto: dall’aspetto economico a quello sportivo, passando inevitabilmente per il mercato. Perché il pallone corre, ma il mercato non dorme mai.

Voglia di Endrick per gennaio

E così la Roma sta già guardando a gennaio. Il prossimo tassello sarà in attacco, esattamente nel ruolo indicato da Gasp: un giocatore offensivo a sinistra di piede destro, capace di dare ulteriore forza e qualità al reparto. I costi contenuti del monte ingaggi nell’ultima sessione hanno lasciato margine e i Friedkin sembrano propensi ad accontentare il tecnico con un rinforzo lì in avanti. Il nome in cima alla lista è Endrick. D’Amico sta lavorando per provare ad arrivare a una chiusura con il Real Madrid, studiando la formula del prestito e cercando di inserire nell’operazione anche un riscatto e un controriscatto. Una trattativa da costruire, ma un’idea già molto concreta nella testa della Roma. Aspettando le comunicazioni Uefa di novembre, dunque, la Roma continua a guardare avanti. Crescere oggi per diventare ancora più competitiva domani.