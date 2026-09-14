Gasperini ha deciso: Dybala sta bene e gioca, i motivi della scelta

Dybala senza sosta

I 94 minuti senza sosta di Istanbul contro il Fenerbahçe (e più in generale i 350 in quattro partite) hanno lasciato inevitabilmente qualche crampo e la normale stanchezza del post partita, ma non abbastanza per fermarlo. Due giorni dopo Dybala è tornato a spingere con tutto il gruppo. Nessun freno, nessuna pausa, massimo impegno fino alla partitella. Perché il concetto di Gasp, trasmesso anche al suo giocatore, è semplice: più Paulo si allena, più diventa forte. «Paulo è una bestia», ha detto l’allenatore. E alla sua bestia non vuole rinunciare. Figuriamoci contro il Torino, avversario che lo scorso gennaio aveva già visto nascere il tandem con Malen: gol e assist dell’argentino, tre punti in cassaforte.«Se sta bene Paulo gioca sempre, senza dubbio - ha detto ieri l’allenatore -. Uno si riposa quando è stanco. Se sta bene lo vuoi mettere a dormire?». Parole che spiegano tutto. E con otto assist di Paulo nelle ultime sei partite di campionato, Gasperini non ha alcuna intenzione di cambiare spartito. Dybala e Malen ancora insieme, dunque, per cercare il poker di vittorie in Serie A e dare continuità a un avvio di stagione che profuma già di grande Roma.