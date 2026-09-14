Romano splende col Cagliari, i due motivi per cui la Roma lo ha venduto: tutte le cifre. E sulla rivendita…

INVIATO A TORINO - Alessandro Romano è il giovane del momento, il giocatore che in Sardegna è finito rapidamente sulla cresta dell’onda. Un gol e quattro partite da titolare, tutte accompagnate da prestazioni solide, hanno acceso i riflettori sul ventenne del Cagliari. E anche sulla Nazionale: Romano ha preferito l’azzurro alla Svizzera e adesso comincia a respirare il profumo della prima convocazione. Un avvio di stagione positivo, che inevitabilmente riporta a galla una domanda che tanti tifosi, giallorossi e non solo, continuano a porsi: perché la Roma lo ha ceduto?

Perché la Roma ha ceduto Romano al Cagliari La risposta passa da più motivazioni, ma ce ne sono due che hanno pesato soprattutto nella decisione del diesse D’Amico. La prima, inevitabilmente, è quella economica. Il settlement agreement firmato con l’Uefa nel 2022 impone alla Roma paletti stringenti e il club ha bisogno di cessioni e plusvalenze. La scelta, condivisa con l’allenatore, è stata quella di non sacrificare i giocatori considerati titolari, cercando invece di costruire il necessario “gruzzoletto” attraverso le uscite degli altri elementi della rosa. Tra questi è finito anche Romano. I 4,9 milioni di euro ricavati dalla sua cessione (a titolo definitivo, senza possibilità di una ricompra o percentuale sulla rivendita) hanno prodotto una plusvalenza totale, ma hanno rappresentato anche un segnale preciso nei confronti dell’Uefa: la volontà della Roma di rispettare gli impegni presi e di muoversi dentro i confini imposti dal settlement agreement. Una necessità che ha inciso sulle scelte di mercato e, inevitabilmente, anche sul futuro di un giovane che oggi sta facendo parlare di sé.