Roma, fastidio muscolare per Wesley durante la rifinitura: in dubbio per il Torino

La Roma è un po’ in apprensione per le condizioni di Wesley. Il laterale brasiliano ha infatti avuto un leggero contrattempo nella rifinitura, un piccolo fastidio di natura muscolare che potrebbe compromettere la sua presenza nella sfida di oggi pomeriggio contro il Torino. In queste ore lo staff medico giallorosso sta valutando l’entità di tale fastidio e, nel caso, se suggerire allo staff tecnico prudenza e quindi riposo.