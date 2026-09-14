Roma, fastidio muscolare per Wesley durante la rifinitura: in dubbio per il Torino
La Roma è un po’ in apprensione per le condizioni di Wesley. Il laterale brasiliano ha infatti avuto un leggero contrattempo nella rifinitura, un piccolo fastidio di natura muscolare che potrebbe compromettere la sua presenza nella sfida di oggi pomeriggio contro il Torino. In queste ore lo staff medico giallorosso sta valutando l’entità di tale fastidio e, nel caso, se suggerire allo staff tecnico prudenza e quindi riposo.
Wesley vuole giocare
Il calciatore si sente fiducioso e vorrebbe stringere i denti, provando comunque a giocare. Già nelle ore successive alla sfida di Champions contro il Fenerbahce Wesley non era stato al meglio, avendo preso una botta al ginocchio. L’ultima parola, come sempre, spetterà a Gasperini.
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