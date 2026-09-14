Gasperini: "Devono prendere tutti esempio da Dybala e Malen. Balerdi? Gioca alla Baresi"

Gasperini si gode Dybala e Malen

Grandi protagonisti anche stavolta Malen e Dybala, con il primo che è stato ispirato dal secondo in occasione della rete del vantaggio: "È una soddisfazione per i tifosi e per tutti quelli che amano il calcio vedere due campioni che si completano così - ha detto Gasperini ai microfoni di 'Dazn' dopo la partita -, hanno questi incastri importantissimi e riescono a tradurli in gol in tante partite". Il tecnico della Roma ha spiegato poi perché, con il risultato ancora in bilico, ha tolto l'olandese a mezz'ora dalla fine per fare entrare Castro: "Dobbiamo far crescere il più possibile tutta la rosa. Soprattutto gli attaccanti, se giocano 90', non sono in grado di ripetere poi la prestazione pochi giorni dopo. Se si riesce a risparmiare loro una ventina di minuti è positivo. Al di là dell'aspetto fisico poi abbiamo dei giocatori da far crescere, che da Malen e Dybala devono prendere esempio dal punto di vista tecnico e del carattere, della voglia di essere determinanti e protagonisti. Solo così potremo crescere".