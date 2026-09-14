Malen, record pazzesco: aggancia Totti ed entra nella storia della Roma

TORINO - Un cerchio chiuso e un record pazzesco. Tutto questo è il gol di Donyell Malen (il sesto per lui in questo avvio di campionato) che ha permesso alla Roma di sbloccare la partita sul campo del Torino, valida per la 4ª giornata di Serie A e poi vinta 2-0 dalla squadra di Gian Piero Gaspeini.