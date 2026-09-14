Malen, record pazzesco: aggancia Totti ed entra nella storia della Roma
TORINO - Un cerchio chiuso e un record pazzesco. Tutto questo è il gol di Donyell Malen (il sesto per lui in questo avvio di campionato) che ha permesso alla Roma di sbloccare la partita sul campo del Torino, valida per la 4ª giornata di Serie A e poi vinta 2-0 dalla squadra di Gian Piero Gaspeini.
Malen ancora a segno contro il Toro
Proprio contro i granata, ma all'Olimpico, il 18 gennaio scorso aveva esordito in giallorosso il 27enne attaccante olandese che lo Roma aveva preso dall'Aston Villa nella sessione invernale di calciomercato. E lui si presentò segnando al debutto il primo dei tanti gol realizzati nelle gare a seguire: con quello dell'Olimpico Grande Torino sale a 20 il numero di reti in 22 match di campionato giocate con la maglia della Roma.
L'olandese come Totti: record pazzesco
Non solo: con il gol segnato oggi (lunedì 14 settembre) al Toro infatti, Malen centra un record pazzesco, diventando il terzo giocatore nella storia della Roma a realizzarne più di cinque nelle prime quattro gare stagionali di Serie A. Prima di lui ci erano riusciti solamente Pedro Manfredini nella stagione 1960/61 (con 7 gol) e Francesco Totti nella stagione 2001/02 (con 6). Due leggende giallorosse emulate dall'olandese, con Dybala trascinatore della squadra di Gian Piero Gasperini che fa sognare i tifosi.
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