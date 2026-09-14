Gasperini scopre che l'Udinese che sta battendo l'Inter e reagisce così: le parole in conferenza
La Roma vince contro il Torino e vola in testa alla classifica a punteggio pieno. Ma per certificare il grande risultato bisogna il risultato dell'Inter, che scende in campo per sfidare l'Udinese pochi minuti dopo il triplice fischio a Torino. E mentre i giallorossi sono ancora all'Olimpico Grande Torino per le interviste e la conferenza stampa, arriva una notizia inaspettata.
Gasperini scopre che l'Inter sta perdendo: la reazione
Durante la conferenza stampa, Gasperini viene avvisato del 2-0 dell'Udinese (Abankwah 9'; Ekkelenkamp 16'), notizia che lo lascia sorpreso e che gli fa chiedere in modo ironico ai giornalisti: "Che ore sono?". Un'eventuale sconfitta o pareggio nerazzurro lascerebbe la Roma capolista in solitaria, in attesa proprio dello scontro diretto di sabato 19 settembre. Poi, all'uscita dalla sala stampa, Gasperini viene avvisato che il punteggio al San Siro è ancora sul 2-0 e, con ironia e scaramanzia, risponde: "2-2!".
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