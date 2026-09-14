Gasperini scopre che l'Udinese che sta battendo l'Inter e reagisce così: le parole in conferenza

La Roma batte il Torino e vola in testa alla classifica, poco dopo arriva la notizia dei nerazzurri sotto 2-0 a San Siro: ecco cosa è successo

2 min

Pubblicato il 14.09.2026, 21:13 (Aggiornato il 14.09.2026, 21:24)

RomaGasperiniInter-UdineseSerie A
RomaRoma Tutte le notizie sulla squadra

La Roma vince contro il Torino e vola in testa alla classifica a punteggio pieno. Ma per certificare il grande risultato bisogna il risultato dell'Inter, che scende in campo per sfidare l'Udinese pochi minuti dopo il triplice fischio a Torino. E mentre i giallorossi sono ancora all'Olimpico Grande Torino per le interviste e la conferenza stampa, arriva una notizia inaspettata.

La determinazione di Malen: sblocca Toro-Roma allungandosi per terra FOTO
Guarda la gallery

Gasperini scopre che l'Inter sta perdendo: la reazione

Durante la conferenza stampa, Gasperini viene avvisato del 2-0 dell'Udinese (Abankwah 9'; Ekkelenkamp 16'), notizia che lo lascia sorpreso e che gli fa chiedere in modo ironico ai giornalisti: "Che ore sono?". Un'eventuale sconfitta o pareggio nerazzurro lascerebbe la Roma capolista in solitaria, in attesa proprio dello scontro diretto di sabato 19 settembre. Poi, all'uscita dalla sala stampa, Gasperini viene avvisato che il punteggio al San Siro è ancora sul 2-0 e, con ironia e scaramanzia, risponde: "2-2!".

Tutte le news
Roma

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS