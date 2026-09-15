Tutti pazzi per Balerdi, il video virale di Boniek e Cobolli che ringraziano... Balzaretti

Un incontro casuale a colazione si trasforma subito in un divertente siparietto a tinte giallorosse. Zbigniew Boniek ha pubblicato sui social un video nel quale incontra Flavio Cobolli e Federico Balzaretti, concedendosi anche una battuta legata alla Roma. L’ex calciatore polacco saluta prima Cobolli, grande tifoso giallorosso, per poi rivolgersi a Balzaretti. Ed è proprio a quel punto che arriva la frase destinata a strappare un sorriso ai sostenitori romanisti: “L’amico di Marsiglia che ci ha donato Balerdi”, scherza Boniek riferendosi all’ex terzino e dirigente.