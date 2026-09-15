Tutti pazzi per Balerdi, il video virale di Boniek e Cobolli che ringraziano... Balzaretti
Un incontro casuale a colazione si trasforma subito in un divertente siparietto a tinte giallorosse. Zbigniew Boniek ha pubblicato sui social un video nel quale incontra Flavio Cobolli e Federico Balzaretti, concedendosi anche una battuta legata alla Roma. L’ex calciatore polacco saluta prima Cobolli, grande tifoso giallorosso, per poi rivolgersi a Balzaretti. Ed è proprio a quel punto che arriva la frase destinata a strappare un sorriso ai sostenitori romanisti: “L’amico di Marsiglia che ci ha donato Balerdi”, scherza Boniek riferendosi all’ex terzino e dirigente.
Boniek scherza su Balerdi dopo Torino-Roma
Il riferimento di Boniek non è casuale. Leonardo Balerdi, arrivato proprio dal Marsiglia, è stato tra i protagonisti della vittoria di Torino con una prestazione di grande livello al centro della difesa. Nel post partita anche Gian Piero Gasperini ha speso parole importanti per l'argentino, definendolo un difensore moderno, forte fisicamente e veloce, arrivando persino ad accostarne le caratteristiche a quelle di Franco Baresi, pur precisando come l'ex capitano del Milan resti “intoccabile”.
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