I numeri da sogno della Roma: come l’Arsenal e vicina al Barcellona, ecco perché

Sognare, a Roma, non è mai stato proibito. Anzi, è quasi una conseguenza naturale quando una squadra riesce a scaldare il cuore del suo popolo. E allora perché non farlo anche stavolta? E mentre Gasperini tiene ben saldi i piedi per terra, guarda soltanto alla prossima partita e rifiuta di spingersi con il pensiero fino a giugno, il tifoso romanista ha già iniziato inevitabilmente a guardare oltre. A immaginare. A chiedersi fin dove possa arrivare questa squadra. Persino a pronunciare quella parola che per ora nessuno, a Trigoria, vuole mettere in cima ai pensieri: scudetto. Dopo quattro giornate, però, non è soltanto una suggestione da tifosi. Ci sono numeri, prestazioni e sensazioni che autorizzano il sogno.