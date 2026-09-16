Il Balerdi alla Baresi conquista Roma: ora si gioca una maglia da titolare contro l’Inter

Un acquisto da dieci e lode, un muro davanti alla porta, il protagonista assoluto della serata di Torino. Leonardo Balerdi è arrivato alla Roma per dare forza, personalità e modernità alla difesa e in pochissimo tempo ha già conquistato tutti. Contro i granata è stato il migliore in campo: marcatura asfissiante, anticipi puntuali, recuperi perfetti, velocità e tecnica. Un concentrato di qualità in una difesa che dopo quattro partite ha incassato appena un gol.

Balerdi alla Baresi

Gasperini lo ha guardato e, dopo la partita, ha azzardato un paragone pesantissimo. «Chi mi ricorda? Un difensore moderno, forte fisicamente, veloce. Un difensore centrale così era il non plus ultra di tutti: era Baresi. Senza andarlo a scomodare, per come interpreta il ruolo, per aggressività e velocità nei recuperi, oltre che per partecipazione al gioco... Baresi era il numero uno in assoluto, nessuno lo va a toccare, ma come caratteristiche ci siamo». Baresi, appunto. Un nome enorme, pronunciato con la prudenza di chi sa perfettamente quanto pesi. Ma le caratteristiche che Gasp riconosce all’argentino raccontano già molto: aggressività, velocità, capacità di difendere in avanti e partecipazione al gioco. Esattamente ciò che il tecnico chiede ai suoi centrali, ed è esattamente ciò che ha fatto il ventisettenne figlio di una madre professoressa d’italiano e compagno di una ragazza italiana.