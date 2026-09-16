Roma, la fiducia e il coraggio

Roma, tutti per uno: nessuno si sente escluso, per Gasp sono tutti indispensabili

Dopo aver vinto per ko tecnico contro Fiorentina e Lecce, la Roma ha superato Atalanta e Torino con armi praticamente simili. Cioè, ricorrendo in maniera totale alla panchina, cambiando in corsa lo spartito della gara e traendo il massimo dalle “alternative”. Non è mai facile dar seguito alle parole, eppure Gasp non ha tradito i propri virgolettati. Non ci sono titolari e riserve, va ripetendo da tempo. E, con i fatti, l’ha dimostrato concretamente negli ultimi due impegni di campionato. Contro l’Atalanta ha via via tolto dal campo Mancini, N’Dicka, Mora e Malen e, sotto di un gol, ha vinto la partita. A Torino ha sostituito prima Malen, poi Dybala, Soulé e Cristante e la Roma, avanti di un gol, ha raddoppiato e vinto un’altra volta. Scelte coraggiose, scelte vincenti. Nulla di casuale o di eccessivamente avventato, comunque. Zero passi più lunghi della gamba. Nessuno nel gruppo si sente escluso, Gasp dispensa minuti e fiducia all’intero spogliatoio (solo Gollini e Pellegrini sono a quota 0) e i risultati di questa strategia sono certificati dalla classifica. Dodici punti come i campioni d’Italia dell’Inter che sabato saranno di scena all’Olimpico: non siamo già a un match-verità per l’altissima classifica, ma per la Roma sarà bene allungare la striscia positiva prima della lunghissima sosta. E pensare che Gasperini continua a parlare di rosa corta, per una squadra che gioca la Champions. Complicato dargli torto. Così come è doveroso dargli atto delle mosse studiate per ovviare a quelle mancanze. Lui, che fino a poco tempo fa malediceva le cinque sostituzioni, ora le benedice. Quattro gare di campionato e quattro vittorie con 20 cambi in corso d’opera. La componente fiducia (e coraggio, of course) nel computo dei punti raccolti non può essere marginale. “La vertigine non è paura di cadere ma voglia di volare”, ricorda Jovanotti in “Mi fido di te”. Se ti fidi di me, se ti affidi a me non dovrai temere nulla, in primis di cadere. Sembra un monito, un messaggio di Gasp ai propri uomini. Roba che puoi fare soltanto a patto di avere il coraggio di guardarli sempre negli occhi e di non deluderli, magari dopo aver deluso te stesso.