Aldair esclusivo: “Con Gasperini non so se avrei giocato. La Roma è da scudetto”

"Mi sono reso conto che Aldair non lo conosce nessuno. Ma come è possibile? Una bandiera della Roma, e non lo conosce nessuno", si chiede lo scrittore Sandro Bonvissuto. La calma olimpica, la leadership silenziosa, le marcature strette, la velocità nei recuperi, l’attitudine al gol, i lanci lunghi e il gioco nello stretto («Pluto una volta ci ha spiegato che da vicino era destro e da lontano sinistro», parola di un incredulo Tommasi): d’accordo, queste cose le vedevano tutti. Come la sua bacheca, impreziosita da uno scudetto e da un titolo Mondiale. Ma chi era davvero Aldair Nascimento dos Santo s nella vita di ogni giorno? Un docufilm diretto da Simone Godano, in onda domani alle 21.15 per la prima volta su Sky Documentaries, prova a far luce su uno dei “misteri” più affascinanti del calcio moderno, attraverso un viaggio nelle emozioni con la voce narrante di Amendola e la collaborazione di tanti ex compagni di squadra del brasiliano, chiamati a testimoniare la sua grandezza.

Lei, un antidivo sul palcoscenico.

«È stato complicatissimo. Una cosa dell’altro mondo. Un po’ come marcare Ronaldo».



“Il fenomeno”. Era davvero il più forte di tutti?

«Senza dubbio, faceva girare la testa».



Molti difensori di Serie A oggi lo pensano di Malen.

«Hanno ragione, avrei faticato anche io con lui. Quando prende la palla si gira subito e ti punta. Poi è veloce, vede la porta, insomma ha tutto».



Per i romanisti lei è un idolo. Tutto questo amore come lo vive?

«Sono un brasiliano romano, ormai. Difficile da spiegare, soprattutto ai più giovani».



La sua proverbiale timidezza come si sarebbe trovata ai tempi dei social?

«Una persona pubblica si deve abituare, prima o poi. Ma conoscendomi sarei stato lo stesso Alda. Avrei pensato a giocare».



Lo sa che lasciando la fascia a Totti lei ha contribuito a creare il mito di Francesco?

«In quel momento tanta gente non credeva che potesse diventare così importante per la sotria della Roma e del calcio italiano, ma io lo vedevo tutti i giorni in allenamento. E vedevo cose che voi umani... Insomma ne ero certo. C’è stata anche una votazione dentro lo spogliatoio, io ho espresso il mio parere “il capitano deve essere lui”. Mi hanno seguito».



“Parla poco e quel poco lo dice piano”, dicono di lei nel docufilm. Ci si ritrova?

«Ho sempre cercato di far parlare l’esempio. Si può essere leader anche senza urlare».



Davvero la Lazio l’ha cercata?

«Sull’aereo per il Brasile incontrai Cragnotti. L’ho ringraziato per l’interesse, però mi sono messo a ridere».



Lei è arrivato dal Flamengo come Wesley. Può percorrere la stessa strada di Cafu?

«Lui gioca diversamente, la spinta però è la stessa di Marcos. Anche la testa è buona».



Chi gioca meglio in questa Serie A?

«Roma e Como. La Roma è meglio della passata stagione, sta bene con gambe e testa e arriva sempre prima sulla palla».



Può davvero lottare per lo scudetto?

«Sì, può lottare fino in fondo con l’Inter. Quest’anno Gasp ha anche più soluzioni dalla panchina».