Gasperini: "Roma da Scudetto? Vediamo dopo 20 partite..."

"Ci rendiamo conto che intorno a noi si fanno tutte le previsioni possibili, ed è giusto così: la gente ha i suoi sogni, vuole il massimo. Per quanto riguarda noi, come ogni anno, dobbiamo guardare in faccia la realtà. E la realtà è che di obiettivi si può parlare solo dopo una ventina di partite . Fissarli dopo quattro o cinque giornate non ha senso", ha aggiunto.

Gasperini: "Vediamo contro le big cosa siamo in grado di fare"

"Certo che abbiamo fiducia, certo che vogliamo stare in alto in classifica, però in questo momento questo è l'unico obiettivo concreto", ha proseguito Gasperini. In arrivo poi ci sono i big match contro Inter, Como, Real Madrid e Napoli. "Sarà il momento per misurarci e per vedere, al cospetto di queste squadre, cosa siamo in grado di fare", ha concluso il tecnico.