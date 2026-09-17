"Ce lo siamo fatti scappare", in Inghilterra rimpiangono Malen ed esaltano Gasperini

La BBC Sport ha dedicato un focus alla rinascita in Serie A dell'attaccante della Roma e sul ruolo dell'allenatore giallorosso nella svolta del giocatore
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Pubblicato il 17.09.2026, 13:28

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"Come una riserva dell'Aston Villa è diventato il capocannoniere d'Europa": così titola il focus pubblicato in giornata dalla BBC Sport su Bobby Malen. L'attaccante si è preso la Roma e la Serie A a suon di gol, ben 21 da quando è arrivato a gennaio, sei nelle prime quattro giornate di campionato. Come ha affermato il media inglese, prendendo in esame il periodo dal suo esordio con la Roma fino a oggi, nessuno ha segnato più di lui nei top 5 campionati europei, Harry Kane e Lamine Yamal alle spalle. L'olandese è diventato il simbolo del ritorno in Champions League della Roma dopo sette anni, e ora sta facendo sognare il popolo romanista nelle prime giornate di campionato. Un exploit che, secondo BBC Sport, risponde a un solo nome: Gian Piero Gasperini.

 

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Gasperini e il cambio di ruolo che ha svoltato la carriera di Malen

L'allenatore ha trovato il sistema che più valorizza la capacità realizzativa di Malen. Ovviamente la rinnovata fiducia nelle proprie capacità e una forma fisica tornata invidiabile hanno influito nel periodo d'oro dell'olandese. Ma Gasperini è riuscito a trovare il ruolo che più gli si addice. All'Aston Villa e nelle sue esperienze precedenti veniva impegato in svariate posizioni del reparto offensivo, giocando solamente il 52% dei suoi minuti da centravanti, come riportato da BBC Sport. Alla Roma, invece, il 99% dei suoi minuti in Serie A sono stati giocati al centro dell'attacco. Il cambio del ruolo è evidente tanto quanto i benefici che ha portato alla carriera del giocatore.

 

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Non solo Malen: la rinascita italiana di McTominay e Hojlund

Malen è solamente uno dei tanti nomi che hanno faticato in Premier League e che hanno trovato l'ambiente giusto per affermarsi in Italia. La BBC ha evidenziato anche la rinascita di altri due giocatori entrambi reduci da esperienze difficili al Manchester United dove erano già stati etichettati. McTominay e Hojlund con il Napoli hanno trovato la rinascita. Lo scozzese ha vinto lo scudetto nel 2023 con Conte e dal suo arrivo al Napoli nell'estate del 2024, solo cinque giocatori hanno segnato più gol in Serie A dei 22 realizzati dal centrocampista. Lo stesso vle per Hojlund, che in Italia si era affermato con la maglia dell'Atalanta: arrivato a Napoli nella scorsa stagione, con 16 gol complessivi ha vissuto la sua miglior stagione realizzativa in carriera.

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