Gasperini si rifà il look e sfoggia un nuovo taglio di capelli: "Anche i dettagli fanno la differenza"

Sui social la felicità del barbiere Gennaro Capasso per la visita dell'allenatore della Roma, tirato a lucido per il big match con l'Inter
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2 min

Pubblicato il 17.09.2026, 20:48

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"Quando passa il Mister, non serve dire molto. Anche i dettagli fanno la differenza. Alla prossima!". Così il barbiere Gennaro Capasso, con un post su Instagram, ha salutato Gian Piero Gasperini, che gli ha fatto visita per un taglio di capelli.

Gasperini sorridente e tirato a lucido in vista di Roma-Inter

Il barbiere, preferito anche da tanti giocatori della Roma, si è preso cura dell'allenatore dei giallorossi in vista del big match all'Olimpico contro l'Inter (sabato 19 settembre, ore 18) e non ha nascosto tutta la sua felicità per aver curato il look di Gasp in vista di un appuntamento così importante.

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La sfida al vertice alla quale il tecnico di Grugliasco si presenterà tirato a lucido. E con un sorriso a trentadue denti, stimolato dalla partenza sprint in campionato, come si vede dalla foto a corredo del testo.

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