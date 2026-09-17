La maglia del centenario della Roma, le prime indiscrezioni per i tifosi: come sarà e a cosa si ispirerà

Footy Headlines ha rivelato in anteprima che le maglie della Roma per la stagione 2027/2028 renderanno omaggio ai tre club fondatori che hanno dato vita ai giallorossi, celebrando così il centenario della società fondata il 7 giugno 1927: "Le nuove maglie Adidas dell'AS Roma per la stagione 2027-2028 celebreranno i cento anni del club giallorosso, celebrando le tre squadre di calcio romane la cui fusione diede vita all'AS Roma nella primavera del 1927: Alba-Audace, Fortitudo-Pro Roma e Foot Ball Club di Roma (comunemente noto come Roma)".