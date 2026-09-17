La maglia del centenario della Roma, le prime indiscrezioni per i tifosi: come sarà e a cosa si ispirerà

Footy Headlines ha svelato in anteprima i dettagli di una divisa da gioco che celebrerà un appuntamento storico per il club giallorosso
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google

2 min

Pubblicato il 17.09.2026, 21:53

RomaMaglie centenario RomaCentenario Roma
RomaRoma Tutte le notizie sulla squadra

Footy Headlines ha rivelato in anteprima che le maglie della Roma per la stagione 2027/2028 renderanno omaggio ai tre club fondatori che hanno dato vita ai giallorossi, celebrando così il centenario della società fondata il 7 giugno 1927: "Le nuove maglie Adidas dell'AS Roma per la stagione 2027-2028 celebreranno i cento anni del club giallorosso, celebrando le tre squadre di calcio romane la cui fusione diede vita all'AS Roma nella primavera del 1927: Alba-Audace, Fortitudo-Pro Roma e Foot Ball Club di Roma (comunemente noto come Roma)".

Malen non si ferma più! I social impazziscono dopo la vittoria della Roma sul Torino tra meme e ironie
Guarda la gallery

La maglia del centenario della Roma sarà presentata nell'estate 2027

Il racconto di quell'unione, secondo Footy Headlines e come documentato anche da una grafica NSS Sports, dovrebbe, dunque, sfociare in un nuovo ad hoc per ricordare quell'unione che "ha fuso le culture, i colori e le tifoserie della capitale, dando origine allo stemma originale del club (1927-1934) che raffigura l'iconica Lupa Capitolina accanto al classico monogramma intrecciato ASR".

Le nuove divise Adidas della Roma, per la stagione 2027/2028, saranno presentate ufficialmente nel corso dell'estate del 2027.

Tutte le news
Roma

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS