La maglia del centenario della Roma, le prime indiscrezioni per i tifosi: come sarà e a cosa si ispirerà
Footy Headlines ha rivelato in anteprima che le maglie della Roma per la stagione 2027/2028 renderanno omaggio ai tre club fondatori che hanno dato vita ai giallorossi, celebrando così il centenario della società fondata il 7 giugno 1927: "Le nuove maglie Adidas dell'AS Roma per la stagione 2027-2028 celebreranno i cento anni del club giallorosso, celebrando le tre squadre di calcio romane la cui fusione diede vita all'AS Roma nella primavera del 1927: Alba-Audace, Fortitudo-Pro Roma e Foot Ball Club di Roma (comunemente noto come Roma)".
La maglia del centenario della Roma sarà presentata nell'estate 2027
Il racconto di quell'unione, secondo Footy Headlines e come documentato anche da una grafica NSS Sports, dovrebbe, dunque, sfociare in un nuovo ad hoc per ricordare quell'unione che "ha fuso le culture, i colori e le tifoserie della capitale, dando origine allo stemma originale del club (1927-1934) che raffigura l'iconica Lupa Capitolina accanto al classico monogramma intrecciato ASR".
Le nuove divise Adidas della Roma, per la stagione 2027/2028, saranno presentate ufficialmente nel corso dell'estate del 2027.
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