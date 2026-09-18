Botta e risposta tra Roma e Inter: Gasperini parla in conferenza, Chivu invece resta zitto
Due strategie diverse, due modi opposti di avvicinarsi al big match. Anche la comunicazione accende Roma-Inter, con le due squadre che scelgono strade differenti alla vigilia della maxi sfida dell’Olimpico. Se oggi alle 13.30 Gasperini interverrà in conferenza stampa per presentare la partita, dall’altra parte Chivu ha deciso di restare in silenzio, rinunciando all’appuntamento con la stampa.
La scelta strategica di Chivu prima di Roma-Inter
È la prima volta in questa stagione per l’interista, che aveva già scelto il silenzio in alcuni momenti specifici anche nella scorsa stagione. Una scelta strategica, dunque, così come può esserlo quella di Gasp, che invece parlerà a Trigoria.
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