N'Dicka recuperato, Gasperini ha tutti a disposizione per l'Inter: la lista convocati della Roma

Alle 18:00 gli occhi di tutta Italia e non solo saranno puntati verso lo stadio Olimpico. L'impianto, sold out, ospiterà la sfida tra le due squadre a punteggio pieno in campionato: la Roma e l'Inter. Per la sfida di cartello della quinta giornata di Serie A, Gasperini ha a disposizione tutti i propri giocatori.