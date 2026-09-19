N'Dicka recuperato, Gasperini ha tutti a disposizione per l'Inter: la lista convocati della Roma
Alle 18:00 gli occhi di tutta Italia e non solo saranno puntati verso lo stadio Olimpico. L'impianto, sold out, ospiterà la sfida tra le due squadre a punteggio pieno in campionato: la Roma e l'Inter. Per la sfida di cartello della quinta giornata di Serie A, Gasperini ha a disposizione tutti i propri giocatori.
Recuperato N'Dicka
La Roma, rispetto alla partita contro il Torino, ha recuperato N'Dicka. L'ivoriano riprenderà il proprio posto al centro della difesa in mezzo a Mancini e Hermoso. Per il resto, nessuna novità. In totale, sono ventitré i calciatori convocati per la sfida contro l'Inter di Chivu. Per il resto, Gasperini confermerà il 3-4-1-2, con Malen e Dybala in attacco.
Roma-Inter, la lista dei convocati giallorossi
La lista dei ventritré giocatori convocati da Gasperini.
Portieri: Svilar, De Marzi, Gollini
Difensori: Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi.
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, De Roon, Koné, Pisilli, Mora.
Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Dybala.
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