D'Amico svela su Balerdi: "Ecco come è nata l'operazione"

Le parole del direttore sportivo della Roma prima della sfida contro l'Inter: ecco cosa ha detto
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google

3 min

Pubblicato il 19.09.2026, 18:02

RomaInterD'Amico
RomaRoma Tutte le notizie sulla squadra

All'Olimpico la Roma sfida l'Inter nel big match della quinta giornata del campionato di Serie A. Non si può parlare di sfida decisiva dopo appena quattro partite, ma entrambe le squadre arrivano a punteggio pieno come favorite per la corsa scudetto dopo le prime indicazioni stagionali. Prima della grande sfida, Tony D'Amico ha parlato ai microfoni di Dazn:  "L'Inter è la squadra di riferimento, campione d'Italia, forte e completa. Per noi è una grande motivazione confrontarci con i migliori", ha affermato il direttore sportivo della Roma.

 

Roma-Inter, le formazioni ufficiali di Gasperini e Chivu
Guarda la gallery

 

Roma, le parole di D'Amico

D'Amico ha poi parlato dell'operazione che ha portato a Roma Balerdi, tra i nuovi acquisti che stanno performando meglio: "Avevamo bisogno di rinforzare la difesa con un calciatore di esperienza, anche se lui è ancora giovane. Ha forza fisica, velocità, sono anni che lo seguiamo e nell'ultima settimana abbiamo avuto l'opportunità di poterlo acquisire anche a buone condizioni. Siamo molto felici. Lo conosciamo da anni, conosciamo i valori anche umani che per noi sono molto importanti nella costruzione della rosa". D'Amico ha poi abilmente dribblato la domanda su cosa fosse successo con Luca Percassi dopo Roma-Atalanta: "In un pre partita del genere, con uno stadio così, pensiamo a goderci questa partita che sarà difficile ma mi auguro bella per noi. Pensiamo ad oggi e al futuro".

 

Malen non si ferma più! I social impazziscono dopo la vittoria della Roma sul Torino tra meme e ironie
Guarda la gallery

 

"Importante il recupero di Koné"

Infine il direttore sportivo della Roma ha parlato anche del ritorno a disposizione di una pedina fondamentale per Gasperini come Manu Koné: "Il recupero di Koné è importante. Manu sta bene. Siamo contenti di tutta la squadra. Sappiamo che chi viene chiamato ogni domenica dà sempre il proprio contributo. Dopo la sosta avremo tante partite e avremo bisogno di tutti. Ci auguriamo che Manu faccia bene anche questa sera".

 

 

Tutte le news
Roma

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS