D'Amico svela su Balerdi: "Ecco come è nata l'operazione"
All'Olimpico la Roma sfida l'Inter nel big match della quinta giornata del campionato di Serie A. Non si può parlare di sfida decisiva dopo appena quattro partite, ma entrambe le squadre arrivano a punteggio pieno come favorite per la corsa scudetto dopo le prime indicazioni stagionali. Prima della grande sfida, Tony D'Amico ha parlato ai microfoni di Dazn: "L'Inter è la squadra di riferimento, campione d'Italia, forte e completa. Per noi è una grande motivazione confrontarci con i migliori", ha affermato il direttore sportivo della Roma.
Roma, le parole di D'Amico
D'Amico ha poi parlato dell'operazione che ha portato a Roma Balerdi, tra i nuovi acquisti che stanno performando meglio: "Avevamo bisogno di rinforzare la difesa con un calciatore di esperienza, anche se lui è ancora giovane. Ha forza fisica, velocità, sono anni che lo seguiamo e nell'ultima settimana abbiamo avuto l'opportunità di poterlo acquisire anche a buone condizioni. Siamo molto felici. Lo conosciamo da anni, conosciamo i valori anche umani che per noi sono molto importanti nella costruzione della rosa". D'Amico ha poi abilmente dribblato la domanda su cosa fosse successo con Luca Percassi dopo Roma-Atalanta: "In un pre partita del genere, con uno stadio così, pensiamo a goderci questa partita che sarà difficile ma mi auguro bella per noi. Pensiamo ad oggi e al futuro".
"Importante il recupero di Koné"
Infine il direttore sportivo della Roma ha parlato anche del ritorno a disposizione di una pedina fondamentale per Gasperini come Manu Koné: "Il recupero di Koné è importante. Manu sta bene. Siamo contenti di tutta la squadra. Sappiamo che chi viene chiamato ogni domenica dà sempre il proprio contributo. Dopo la sosta avremo tante partite e avremo bisogno di tutti. Ci auguriamo che Manu faccia bene anche questa sera".
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