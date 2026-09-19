D'Amico svela su Balerdi: "Ecco come è nata l'operazione"

All'Olimpico la Roma sfida l' Inter nel big match della quinta giornata del campionato di Serie A . Non si può parlare di sfida decisiva dopo appena quattro partite, ma entrambe le squadre arrivano a punteggio pieno come favorite per la corsa scudetto dopo le prime indicazioni stagionali. Prima della grande sfida , Tony D'Amico ha parlato ai microfoni di Dazn: "L'Inter è la squadra di riferimento, campione d'Italia, forte e completa. Per noi è una grande motivazione confrontarci con i migliori", ha affermato il direttore sportivo della Roma.

Roma, le parole di D'Amico

D'Amico ha poi parlato dell'operazione che ha portato a Roma Balerdi, tra i nuovi acquisti che stanno performando meglio: "Avevamo bisogno di rinforzare la difesa con un calciatore di esperienza, anche se lui è ancora giovane. Ha forza fisica, velocità, sono anni che lo seguiamo e nell'ultima settimana abbiamo avuto l'opportunità di poterlo acquisire anche a buone condizioni. Siamo molto felici. Lo conosciamo da anni, conosciamo i valori anche umani che per noi sono molto importanti nella costruzione della rosa". D'Amico ha poi abilmente dribblato la domanda su cosa fosse successo con Luca Percassi dopo Roma-Atalanta: "In un pre partita del genere, con uno stadio così, pensiamo a goderci questa partita che sarà difficile ma mi auguro bella per noi. Pensiamo ad oggi e al futuro".

"Importante il recupero di Koné"

Infine il direttore sportivo della Roma ha parlato anche del ritorno a disposizione di una pedina fondamentale per Gasperini come Manu Koné: "Il recupero di Koné è importante. Manu sta bene. Siamo contenti di tutta la squadra. Sappiamo che chi viene chiamato ogni domenica dà sempre il proprio contributo. Dopo la sosta avremo tante partite e avremo bisogno di tutti. Ci auguriamo che Manu faccia bene anche questa sera".