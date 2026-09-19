Il messaggio della Curva Sud prima di Roma-Inter: tutto sullo striscione dei tifosi
"Chi ha al suo fianco un intero popolo non può temere alcun ostacolo. Non esitate davanti a niente forza ragazzi combattere per la vostra gente": è questo il testo dello striscione comparso in Curva Sud poco prima dell'inizio di Roma - Inter. Un'atmosfera incandescente, quella dell'Olimpico: 66mila romanisti, 3500 interisti, stadio pieno. Nessuna coreografia, ma un messaggio carico di significati nel primo big match della stagione.
Roma - Inter, da Cobolli a Verdone, parata di vip all'Olimpico
Tanti, tra i 66mila dell'Olimpico, anche i volti noti. Il presidente del Coni, Buonfiglio, quello della Figc Malagò, il ct dell'Italia Mancini. E poi, ancora: Carlo Verdone, Gazzelle, Kim Rossi Stuart, Francesca Fagnani e Flavio Cobolli. Ovviamente in Curva Sud. In tribuna (stampa) anche il designatore Orsato.
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