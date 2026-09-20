Niente Brasile per Wesley: altro forfait per l'esterno della Roma, Ancelotti chiama Vanderson

ROMA - Dopo il sogno dei Mondiali svanito sul più bello continua ad essere tormentata la storia tra Wesley e il Brasile . Costretto a saltare la rassegna iridata per un infortunio, l'esterno della Roma è stato convocato nuovamente nei giorni scorsi dal ct verdeoro (ed ex giallorosso) Carlo Ancelotti per le prossime amichevoli della Seleçao , ma anche sarà costretto a dare forfait.

L'annuncio del Brasile: Wesley infortunato

Ad annunciarlo è stata la stessa federcalcio brasiliana sul proprio sito ufficiale, con una nota in cui annuncia la convocazione di Vanderson del Monaco e spiega che "il giocatore sostituisce Wesley della Roma, infortunato". L'esterno, rimasto in campo per l'intera durata dell'ultimo big-match pareggiato 2-2 dai giallorossi tra le mura amiche dell'Olimpico contro l'Inter, ha accusato un risentimento alla coscia destra.

Cristante affaticato e in dubbio per l'Italia

Wesley resterà dunque a Trigoria dove potrebbe fargli compagnia anche capitan Cristante, che è stato convocato dal 'nuovo' ct azzurro Roberto Mancini per i prossimi impegni dell'Italia in Nations League ma è uscito con un affaticamento dalla sfida con l'Inter. Della sosta approfitteranno poi Dybala per riposare dopo gli straordinari che gli ha chiesto Gasperini in questo avvio di stagione e Pellegrini, che è tornato di recente in gruppo e ha bisogno di mettere benzina nelle gambe.