Niente Brasile per Wesley: altro forfait per l'esterno della Roma, Ancelotti chiama Vanderson

Risentimento muscolare per l'esterno, rimasto in campo per l'intera gara pareggiata con l'Inter, mentre l'affaticato Cristante è in dubbio per l'Italia di Mancini
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Pubblicato il 20.09.2026, 12:36

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ROMA - Dopo il sogno dei Mondiali svanito sul più bello continua ad essere tormentata la storia tra Wesley e il Brasile. Costretto a saltare la rassegna iridata per un infortunio, l'esterno della Roma è stato convocato nuovamente nei giorni scorsi dal ct verdeoro (ed ex giallorosso) Carlo Ancelotti per le prossime amichevoli della Seleçao, ma anche sarà costretto a dare forfait.

 

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L'annuncio del Brasile: Wesley infortunato

Ad annunciarlo è stata la stessa federcalcio brasiliana sul proprio sito ufficiale, con una nota in cui annuncia la convocazione di Vanderson del Monaco e spiega che "il giocatore sostituisce Wesley della Roma, infortunato". L'esterno, rimasto in campo per l'intera durata dell'ultimo big-match pareggiato 2-2 dai giallorossi tra le mura amiche dell'Olimpico contro l'Inter, ha accusato un risentimento alla coscia destra.

 

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Cristante affaticato e in dubbio per l'Italia

Wesley resterà dunque a Trigoria dove potrebbe fargli compagnia anche capitan Cristante, che è stato convocato dal 'nuovo' ct azzurro Roberto Mancini per i prossimi impegni dell'Italia in Nations League ma è uscito con un affaticamento dalla sfida con l'Inter. Della sosta approfitteranno poi Dybala per riposare dopo gli straordinari che gli ha chiesto Gasperini in questo avvio di stagione e Pellegrini, che è tornato di recente in gruppo e ha bisogno di mettere benzina nelle gambe.

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