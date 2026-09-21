Malen resta a Trigoria per un fastidio al ginocchio, Xavi rassicura: "L'infortunio non è grave"
Donyell Malen resta a Trigoria per un fastidio al ginocchio destro. L'attaccante olandese non prenderà parte agli impegni della sua nazionale, protagonista in Nations League nelle prossime settimane. Il ct Xavi Hernandez ha rassicurato: "L'infortunio non è grave. Secondo me sta bene. Peccato non averlo con noi perché è in gran forma".
Olanda, Xavi rassicura i tifosi della Roma: "L'infortunio di Malen? Non è grave"
A pochi passi dalle prossime partite di Nations League, le prime sulla panchina degli Orange per Xavi Hernandez, il commissario tecnico ha rassicurato i tifosi della Roma sulle condizioni e sui tempi di recupero di Donyell Malen, costretto a non rispondere alla convocazione in occasione di questo lungo international break: "È un peccato perché Donyell è in ottima forma - ha precisato l'ex Barcellona -. Ha dovuto rinunciare all'ultimo momento, ma il calcio è così. Secondo me Donyell sta bene, non so quanto tempo gli ci vorrà per riprendersi, ma l'infortunio non è grave".
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