La cognata di Malen debutta nella Roma femminile: ecco chi è e la dolce dedica sui social 

Anche Silver fa l'attaccante e indossa la maglia giallorossa: tutti i dettagli  
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2 min

Pubblicato il 21.09.2026, 14:21

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C'è sempre più Malen dentro la Roma. "Felice di annunciare che mia sorella è ora parte di AS Roma. Sono orgoglioso di te, daje!", il via libera al colpo Silver van Hetten l'ha dato proprio l'attaccante olandese, rimasto a Trigoria per la pausa delle nazionali, che chiama sorella sua cognata, cioè la la sorella della moglie. I due hanno un ottimo rapporto. Si conoscono da quando Silver è una bambina. Insomma, la famiglia si allarga a tinte giallorosse. Quest'anno, del resto, faranno lo stesso mestiere con la stessa identica maglia addosso.  

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Silver van Hetten attaccante come Malen 

Silver van Hetten ha solo 17 anni. A differenza di Malan, è un attaccante esterno. Fa parte del giro della Primavera della Roma da questa stagione e sogna in prospettiva di esordire al fianco di Giugliano e compagne, nella prima squadra guidata da Piovani. Silver ha esordito ieri nella prima giornata del campionato delle baby, entrando nel secondo tempo: per la cronaca la Roma Primavera ha vinto per 2-1 contro le pari età della Fiorentina.  

 

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